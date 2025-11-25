Παραιτήθηκε ο Σάββας Αγγελίδης, δεν παραιτήθηκε, παραιτήθηκε, δεν παραιτήθηκε… Ένα βασανιστικό μάδημα της μαργαρίτας βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και δύο ημέρες αναφορικά με τον Βοηθό Γενικό Εισαγγελέα. Δείγμα κι αυτό της θλιβερής εικόνας του πολιτικού και του ευρύτερου χώρου των διαφόρων εξουσιών σε αυτό τον τόπο. Ακόμη και μια παραίτηση φροντίζουν να την μετατρέψουν σε ιλαροτραγωδία!

Βεβαίως, για μια ακόμη φορά, οι ατάλαντοι πρωταγωνιστές ενήργησαν με τρόπο, που καταδεικνύει την περιφρόνηση τους στην κοινωνία. Με κωμικοτραγικό τρόπο, που αποδεικνύει ότι θεωρούν τους πολίτες χαμηλής νοημοσύνης.

Έσκασε η βόμβα περί παραίτησης του κ. Αγγελίδη το πρωί της Κυριακής. Καμία δημόσια τοποθέτηση ούτε από πλευράς Κυβέρνησης, ούτε από πλευράς Νομικής Υπηρεσίας. Ματαίως οι δημοσιογράφοι πάσχιζαν να εξασφαλίσουν μια τοποθέτηση διάψευσης ή επιβεβαίωσης. Ατράνταχτο δείγμα «σεβασμού» των πολιτών…

Ένθεν και ένθεν τηρείτο σιγή ιχθύος. Κάποια στιγμή, όταν πλέον αντιλήφθηκαν ότι η είδηση είχε προκαλέσει σάλο, επιχειρήθηκε και από τις δύο πλευρές να διοχετευθούν «αποκλειστικές» πληροφορίες ότι δεν υπεβλήθη παραίτηση. Η θέση μας στο philenews κρυστάλλινη και προς τις δύο πλευρές: Κάντε δήλωση και να τη δημοσιεύσουμε. Δεν έγινε ποτέ τέτοια δήλωση την Κυριακή!

Το σκηνικό όπως είχε δει το φως της δημοσιότητας έλεγε ότι το Προεδρικό δεν έκανε αποδεχτή την παραίτηση και ασκούσε πίεση στον Αγγελίδη για να αλλάξει γνώμη. Είτε ίσχυε αυτό είτε όχι, δεν αλλάζει την ουσία. Όπως δεν την αλλάζει και το εάν όντως τελικά άλλαξε γνώμη ο κ. Αγγελίδης.

Διότι η ουσία έγκειται στο ότι ο Σάββας Αγγελίδης όφειλε να είχε παραιτηθεί προ πολλού. Ανοίγοντας το φάκελο «Έργα και Ημέραι» (δανειζόμαστε το επικό ποίημα του Ησίοδου, το οποίο γράφτηκε με αφορμή τη δικαστική διαμάχη του ποιητή με τον αδελφό του Πέρση) εύκολα μπορεί να εντοπιστούν πολλοί λόγοι για τους οποίους ο ΒΓΕ όφειλε να είχε αποχωρήσει από τη Νομική Υπηρεσία.

Πρώτος και καλύτερος, η απόφαση κόλαφος του ΕΔΑΔ (Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων) με την οποία καταδικάστηκε η Κυπριακή Δημοκρατία σε υπόθεση έμφυλης βίας για την αναστολή ποινικής δίωξης που αποφάσισε ο κ. Αγγελίδης.

Υπενθυμίζουμε ότι το ΕΔΑΔ διαπίστωσε παραβίαση της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, σοβαρές παραλείψεις στην ποινική διαδικασία και επιλήψιμη μεταχείριση του θύματος από τη Νομική Υπηρεσία, εστιάζοντας προσωπικά στη στάση του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα.

Υπενθυμίζουμε ότι η αιτιολογία της αναστολής βασίστηκε στην εκτίμηση ότι υπήρχαν αμφιβολίες ως προς την αξιοπιστία της καταγγέλλουσας, καθώς και ενδείξεις που μπορούσαν να δημιουργήσουν την εντύπωση συναίνεσης. Το ΕΔΑΔ όμως, έκρινε ότι η στάση αυτή δεν συνιστούσε αντικειμενική και ευαίσθητη διαχείριση υπόθεσης έμφυλης βίας, αλλά αντίθετα αντανακλούσε προκαταλήψεις και στερεοτυπικές αντιλήψεις.

Υπενθυμίζουμε ότι το ΕΔΑΔ κατέληξε ότι οι ενέργειες των κυπριακών Αρχών όχι μόνο δεν εξασφάλισαν την προστασία του θύματος, αλλά συνέβαλαν σε δευτερογενή θυματοποίησή του, γεγονός που συνιστά και μορφή διάκρισης λόγω φύλου.

Πρόκειται για ηχηρότατο ράπισμα, το οποίο προκάλεσε -εκ νέου- διασυρμό της ΚΔ και της ΝΥ, με εστίαση στον ΒΓΕ προσωπικώς. Γεγονός το οποίο κορύφωσε την απώλεια αξιοπιστίας. Σε κάθε φυσιολογικό κράτος, τέτοια ντροπιαστική εξέλιξη θα ήταν αρκετή για να στείλει τον κατονομαζόμενο στην απόφαση του ΕΔΑΔ στο σπίτι του. Δυστυχώς, η αντίδραση του κ. Αγγελίδη ήταν τέτοια που προκάλεσε θυμηδία και κορύφωσε την οργή.

Η συγκεκριμένη υπόθεση ήταν ακόμη μια από τις πολλές, που οι επικεφαλής της ΝΥ αποφάσιζαν αναστολή ποινικής δίωξης ή αρνούντο ποινική δίωξη επικαλούμενοι λόγους δημοσίου συμφέροντος. Τους οποίους δεν εξηγούσαν. Αποτρέποντας κατ’ αυτό τον τρόπο τα δικαστήρια να λειτουργήσουν στη βάση του ρόλου τους. Υπενθυμίζουμε τη χαρακτηριστική περίπτωση του πορίσματος για Κατσουνωτό, του μαύρου βαν και άλλα.

Στον φάκελο «Έργα και Ημέραι», όμως, υπάρχουν κι άλλοι λόγοι, που έπρεπε να είχαν οδηγήσει τον κ. Αγγελίδη στην έξοδο. Όπως για παράδειγμα το μέγα σκάνδαλο των χρυσών διαβατηρίων. Ελάχιστες υποθέσεις οδηγήθηκαν στα δικαστήρια και ήδη κάποιες από αυτές έπεσαν.

Εξίσου σοβαρή ήταν και η απόφαση του Ανωτάτου για μη χρήση των τηλεπικοινωνιακών δεδομένων υπόπτων, στην οποία η ΝΥ έχασε τη μάχη και μπήκε τροχοπέδη στην εξιχνίαση εγκλημάτων. Όπως και η υπόθεση της ποινικής δίωξης αστυνομικών σε σχέση με τα εγκλήματα του serial killer.

Η Ανεξάρτητη Αρχή Ισχυρισμών και Παραπόνων κατά της Αστυνομίας εισηγήθηκε την ποινική δίωξη 23 αστυνομικών για παραμέληση υπηρεσιακού καθήκοντος. Ο προηγούμενος Γ.Ε. Κώστας Κληρίδης αποφάσισε την ποινική δίωξη 15 εξ αυτών. Ένα χρόνο μετά, όμως, Σαββίδης και Αγγελίδης αποφάσισαν αναστολή της ποινικής δίωξης.

Θα μπορούσαμε να επικαλεστούμε αρκετούς άλλους λόγους. Αν λοιπόν ο κ. Αγγελίδης υπέβαλε παραίτηση για τους λόγους που αναφέρθηκαν στα προχθεσινά δημοσιεύματα, με το συμπάθιο αλλά δεν είναι οι ορθοί λόγοι. Αν πάλι δεν υπέβαλε παραίτηση επισήμως, τότε, πάλι με το συμπάθιο, προλαβαίνει και τώρα να το πράξει.

Εκείνο που για τη στήλη παραμένει αδιανόητο είναι να ευσταθεί πως ο Πρόεδρος πασχίζει να τον μεταπείσει διότι τον θεωρεί… αναντικατάστατο! Ευκαιρία είναι. Ο διορισμός κάποιου νέου στην ηγεσία της ΝΥ θα έχει θετικό αντίκτυπο στην κοινωνία.

ΥΓ: Και επειδή αυτή η στήλη δεν έχει μάθει να εμπαίζει τους αναγνώστες λέει ξεκάθαρα ότι παραίτηση υπήρξε!