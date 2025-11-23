Την παραίτησή του φέρεται να υπέβαλε στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ο Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας, Σάββας Αγγελίδης.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «Πολίτης», ο κ. Αγγελίδης υπέβαλε την παραίτησή του την περασμένη Κυριακή, 15 Νοεμβρίου.

Οι πληροφορίες τον φέρουν να είχε συνάντηση με τον Νίκο Χριστοδουλίδη, την περασμένη Δευτέρα στο Προεδρικό, όπου ο Πρόεδρος προσπάθησε να πείσει τον κ. Αγγελίδη να παραμείνει στη θέση του θεωρώντας τον αναντικατάστατο σύμφωνα με το δημοσίευμα, ενώ ακολούθησε και δεύτερη συνάντηση την Τετάρτη.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι λόγοι παραίτησης του κ. Αγγελίδη έχουν να κάνουν με «σπίλωση του ονόματός του», με τη διαφθορά στην Αστυνομία, αλλά και με απειλές εναντίον του, μέσω τηλεφωνημάτων, από βαρυποινίτες των Κεντρικών Φυλακών.

Πάντως, σύμφωνα με το δημοσίευμα, μετά από τη συνάντηση της Τετάρτης και την παρέμβαση του Προέδρου, ο κ. Αγγελίδης φέρεται να δεσμεύτηκε να ξανασκεφτεί την απόφασή του να παραιτηθεί.

Σημειώνεται ότι από πλευράς Κυβέρνησης, προς το παρόν, τηρείται σιγή ιχθύος. Πηγές με τις οποίες επικοινωνήσαμε προκειμένου να επιβεβαιώσουμε τις πιο πάνω πληροφορίες, αρνήθηκαν να σχολιάσουν την είδηση.