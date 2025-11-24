Δεν υπέβαλε γραπτή παραίτηση ούτε απέστειλε οποιαδήποτε επιστολή προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας με την οποία να θέτει γραπτώς ζήτημα που να συνδέεται με την παραίτησή του. Ωστόσο, συναντήθηκε με τον Νίκο Χριστοδουλίδη στο πλαίσιο των επαφών τους, θέτοντάς του ορισμένους προβληματισμούς. Σύμφωνα με πληροφορίες, η συζήτηση έγινε σε περισσότερο φιλικό παρά θεσμικό κλίμα. Εκεί φέρεται να αναφέρθηκε ότι, εάν δεν υπάρξουν αλλαγές σε συγκεκριμένα ζητήματα, ο Σάββας Αγγελίδης δεν είναι διατεθειμένος να συνεχίσει στη θέση του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα, ούτε να ανέχεται τη συνεχιζόμενη στοχοποίησή του.

Η συνάντηση των δύο ανδρών διέρρευσε, με την εφημερίδα «Πολίτης» να την αναφέρει σε παραπολιτικό σχόλιο της χθες, υποστηρίζοντας ότι ο κ. Αγγελίδης υπέβαλε παραίτηση προς τον Πρόεδρο, την οποία ο τελευταίος δεν αποδέχθηκε, ζητώντας του να το ξανασκεφτεί.

Πηγές ωστόσο, τόσο από το Προεδρικό όσο και από το περιβάλλον της Νομικής Υπηρεσίας διαψεύδουν κατηγορηματικά ότι ο Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας υπέβαλε παραίτηση.

Τίθεται, βεβαίως, το ερώτημα γιατί η διάψευση δεν έγινε μέσω επίσημης δήλωσης. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η αρχική σκέψη ήταν να γίνει σχετική δήλωση διάψευσης της παραίτησης. Ωστόσο, στη συνέχεια εκτιμήθηκε ότι οι προβληματισμοί που αφορούν τη Νομική Υπηρεσία και τον Σάββα Αγγελίδη ειδικότερα δεν πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο δημόσιας αντιπαράθεσης. Μια δήλωση, σημειώνουν πηγές, θα άνοιγε δημόσιο διάλογο για ζητήματα που σχετίζονται με την ασφάλεια, το οργανωμένο έγκλημα, την αποτελεσματικότητα των διωκτικών αρχών, καθώς και τις σκοπιμότητες που ενδέχεται να κρύβονται πίσω από στοχεύσεις κατά του θεσμού του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα και του ίδιου του προσώπου του.

Κύριο θέμα που φέρεται να έθεσε, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, ο Σάββας Αγγελίδης στον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη ήταν αυτό της Αρχής Κατά της Διαφθοράς και η καθυστέρηση στην εξέταση υποθέσεων που τον αφορούν. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας θεωρεί ότι η καθυστέρηση αυτή είναι αδικαιολόγητη και «αγγίζει τα όρια του εμπαιγμού». Εκτιμά δε ότι το θέμα αποκτά διάφορες διαστάσεις, καθώς η διαρκής συντήρηση της υπόθεσης εξυπηρετεί συγκεκριμένο αφήγημα.

Υπενθυμίζεται ότι η Αρχή Κατά της Διαφθοράς είναι ανεξάρτητος θεσμός· συνεπώς, όσα συζητήθηκαν με τον Πρόεδρο έγιναν σε άτυπο πλαίσιο προβληματισμού.

Πέραν αυτού, ο Σάββας Αγγελίδης εμφανίζεται να έχει και άλλους προβληματισμούς, σχετικούς με το οργανωμένο έγκλημα, τη λειτουργία των διωκτικών αρχών, αλλά και πτυχές της εγκληματικότητας που περιλαμβάνουν απειλές και εκβιασμούς. Ο Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας φέρεται να έχει εκφράσει την πρόθεσή του να αποχωρήσει εάν δεν υπάρξουν αλλαγές, διαμηνύοντας ότι δεν προτίθεται να ανέχεται συνεχή στοχοποίηση από τρίτους με αλλότρια κίνητρα. Παράλληλα, υποδεικνύει ότι απαιτείται συλλογική προσπάθεια για την αντιμετώπιση αυτών των καταστάσεων.

Ο «Πολίτης» αναφέρει επίσης ότι ο σημαντικότερος προβληματισμός του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα αφορά απειλές κατά του ιδίου μέσω τηλεφωνημάτων, κάποια από τα οποία φαίνεται να προέρχονται από γνωστούς βαρυποινίτες, τους οποίους η Διεύθυνση των Φυλακών δεν φαίνεται να μπορεί να ελέγξει. Πηγές της Νομικής Υπηρεσίας σημειώνουν ότι ο κ. Αγγελίδης «αισθάνεται θιγμένος» και από τη στάση ορισμένων στελεχών της Αρχής Κατά της Διαφθοράς, οι οποίοι, όπως λέγεται, κρατούν στα συρτάρια τους καταγγελίες εναντίον του «για να αισθάνονται κάποιοι γνωστοί-άγνωστοι ότι μπορούν να τον εκβιάζουν». Οι καταγγελίες σχετίζονται με υποθέσεις nolle prosequi (αναστολές δίωξης) που είχε αποφασίσει στο παρελθόν.