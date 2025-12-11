Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης είχε σήμερα τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας κ. Κυριάκο Μητσοτάκη, σε μια περίοδο κατά την οποία οι προσπάθειες για επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων εντατικοποιούνται.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ενημέρωσε τον Έλληνα Πρωθυπουργό για τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό και για τη σημερινή κοινή συνάντηση που θα πραγματοποιήσει με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, στην παρουσία της Προσωπικής Απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, με στόχο τη δημιουργία των συνθηκών που θα οδηγήσουν στην επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων από το σημείο που είχαν διακοπεί.

Στο επίκεντρο της επικοινωνίας βρέθηκε και η ανάγκη σύγκλησης διευρυμένης συνάντησης για το Κυπριακό το συντομότερο δυνατόν. Λευκωσία και Αθήνα παραμένουν σε απόλυτο συντονισμό, κινούμενες σταθερά προς τον κοινό στόχο που παραμένει αμετάβλητος: την επίλυση του Κυπριακού στη βάση των Ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, των αρχών και των αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ευρωπαϊκού κεκτημένου.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ενημέρωσε, επίσης, τον κ. Μητσοτάκη για τη δίωρη συνάντηση που είχε νωρίτερα σήμερα, στην παρουσία της Υφυπουργού Ευρωπαϊκών Θεμάτων κας Μαριλένας Ραουνά, με τον Ειδικό Απεσταλμένο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Κυπριακό κ. Γιοχάνες Χαν κατά την οποία ανέδειξαν τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση ως παράγοντας που διαθέτει τα πολιτικά και θεσμικά εργαλεία για να στηρίξει αποφασιστικά την επανέναρξη και την ουσιαστική πρόοδο της διαδικασίας. Η ενεργός εμπλοκή της ΕΕ δεν αποτελεί μόνο στρατηγική επιλογή της Κυπριακής Δημοκρατίας αλλά και αναγνώριση ότι η λύση του Κυπριακού αποτελεί ευρωπαϊκό ζήτημα που αφορά τη συνοχή, τη σταθερότητα και την ασφάλεια ολόκληρης της Ένωσης.