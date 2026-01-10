Οι χθεσινές δηλώσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας συνιστούν «υπεκφυγή, δεν απαντούν στα σοβαρά ζητήματα, που έχουν τεθεί σε σχέση με το σκάνδαλο των μαύρων δωρεών» αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Κίνημα Άλμα- Πολίτες για την Κύπρο, προσθέτοντας ότι «αντιθέτως, επιχειρούν κάτι πολύ πιο επικίνδυνο: να προσδώσουν εκ των υστέρων νομιμοφάνεια σε πρακτικές που βρίσκονται εκτός θεσμικού πλαισίου και κατά παράβαση της νομοθεσίας».

Αυτούσια η ανακοίνωση:

Οι χθεσινές δηλώσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας συνιστούν υπεκφυγή – δεν απαντούν στα σοβαρά ζητήματα που έχουν τεθεί σε σχέση με το σκάνδαλο των μαύρων δωρεών. Αντιθέτως, επιχειρούν κάτι πολύ πιο επικίνδυνο: να προσδώσουν εκ των υστέρων νομιμοφάνεια σε πρακτικές που βρίσκονται εκτός θεσμικού πλαισίου και κατά παράβαση της νομοθεσίας.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας παραδέχεται πλέον δημόσια ότι ο σύγαμπρός του και Διευθυντής του Γραφείου του Χαράλαμπος Χαραλάμπους, σε συνεργασία με τον φίλο και πολιτικό συνοδοιπόρο του Γιώργο Λακκοτρύπη, είχαν ενεργό ρόλο σε διαδικασίες που αφορούν την προσέλκυση και αδειοδότηση ξένων επενδύσεων. Μάλιστα, επιχειρεί να παρουσιάσει αυτή την εμπλοκή ως δήθεν θεμιτή πρακτική στο πλαίσιο της «προώθησης επενδύσεων» και της «εταιρικής κοινωνικής ευθύνης».

Αυτό είναι θεσμικά, νομικά και πολιτικά απαράδεκτο: εξωραΐζει αθέμιτες και πιθανώς ποινικά κολάσιμες πρακτικές.

Θυμίζουμε στον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη ότι η νομοθεσία είναι απολύτως σαφής:

Με βάση τον Νόμο του 2023 για τις Στρατηγικές Αναπτύξεις, οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά στον Προϊστάμενο του Τομέα Στρατηγικών Αναπτύξεων, δηλαδή στον Διευθυντή του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως. Κανένας ρόλος δεν προβλέπεται για συγγενείς και φίλους του Προέδρου της Δημοκρατίας και καμία «δωρεά» προς το κράτος δεν προβλέπεται ως μέρος της διαδικασίας. Με βάση τον Νόμο του 2025 για τον έλεγχο Άμεσων Ξένων Επενδύσεων, η μόνη «αρμόδια αρχή» είναι το Υπουργείο Οικονομικών. Ο νόμος αυτός θεσπίστηκε ακριβώς για να διασφαλίσει τον αυστηρό, προληπτικό και θεσμικά κατοχυρωμένο έλεγχο ξένων επενδύσεων, ώστε να προστατεύεται η Κυπριακή Δημοκρατία από ύποπτες επενδύσεις, επενδυτές-βιτρίνα και πρακτικές που ενδέχεται να θίγουν τη δημόσια τάξη, την ασφάλεια και το δημόσιο συμφέρον. Ούτε το Προεδρικό, ούτε ο Διευθυντής του Γραφείου του Προέδρου, ούτε οποιοσδήποτε συγγενής ή φίλος του Προέδρου έχει οποιαδήποτε αρμοδιότητα ή ρόλο, τυπικό ή άτυπο, στις διαδικασίες αυτές. Ούτε και σε αυτό το νόμο προβλέπονται «δωρεές» προς το κράτος. Το Κέντρο Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων (ΚΕΕ), που λειτουργεί από το 2025 βάσει σχετικής απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου, δεν υπάγεται στο Προεδρικό και δεν αποτελεί μηχανισμό πολιτικών παρεμβάσεων. Είναι τεχνοκρατικός μηχανισμός διευκόλυνσης των επενδύσεων και όχι δίαυλος άσκησης άτυπης εξουσίας ή πολιτικής διαπλοκής. Η σύνδεση επενδύσεων ή αδειοδοτήσεων με «εισφορές» στο Ταμείο της Πρώτης Κυρίας ή σε άλλους σκοπούς που υποδεικνύονται πολιτικά δεν αποτελεί Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη. Αποτελεί εκβιαστικού χαρακτήρα πρακτική, η οποία αλλοιώνει τον πυρήνα της διοικητικής νομιμότητας και προσβάλλει ευθέως το κράτος δικαίου. Θυμίζουμε ότι στο Ταμείο της Πρώτης Κυρίας, μεγάλοι δωρητές, με δοσοληψίες με το κράτος, είναι ανώνυμοι και παραμένουν ανώνυμοι μετά το βέτο του Προέδρου της Δημοκρατίας σε απόφαση της Βουλής.

Ο κ. Χριστοδουλίδης ηθελημένα αγνοεί τις διεθνώς άριστες πρακτικές της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Του θυμίζουμε ότι η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη είναι εθελοντική, ανεξάρτητη και πλήρως αποσυνδεδεμένη από κρατικές αποφάσεις, άδειες ή πολιτική εύνοια. Οτιδήποτε άλλο συνιστά διαπλοκή και διαφθορά. Αν μια εταιρία, για να διασφαλίσει την κυβερνητική εύνοια στις δοσοληψίες της με το κράτος, ωθείται παρασκηνιακά να επιχορηγεί «κοινωνικές» δραστηριότητες, αυτό συνιστά διαστροφή της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και προσχηματική επίκλησή της. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η εταιρία «δωροδοκεί» το κράτος, δεν συμπεριφέρεται με υπεύθυνη κοινωνική συνείδηση.

Θυμίζουμε ότι στο αποκαλυπτικό βίντεο, ο σύγαμπρος του Προέδρου και Διευθυντής του Γραφείο του εξηγεί στον συνομιλητή του:

«Αποφάσισε τι ακριβώς θέλεις να κάνεις. Και μετά μπορείς να πας στον Πρόεδρο και να το προσφέρεις. Σου μιλάω τώρα εκτός καταγραφής (off the record), Γιώργο, εκτός καταγραφής: μπορείς να έρθεις και να πεις “εντάξει, θέλουμε να κάνουμε αυτή τη δουλειά και θα έχουμε και αυτό το ποσό χρημάτων για σκοπούς Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (CSR)”.»

Το απόσπασμα αυτό εικονογραφεί τη διαπλοκή. Ο σύγαμπρος προτρέπει τον επενδυτή να «προσφέρει» κάτι στον Πρόεδρο για «να κάνει τη δουλειά» του και να συνεισφέρει χρήματα «για σκοπούς Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης». Ποιοι είναι αυτοί οι «σκοποί», ποια είναι η «δουλειά» και τι θα «προσφερθεί» στον Πρόεδρο εναπόκεινται στη φαντασία μας να υποθέσουμε τι είναι.

Η αλήθεια λοιπόν, που εντέχνως προσπαθεί να αποκρύψει ο κ. Χριστοδουλίδης, είναι εντελώς διαφορετική. Ο Πρόεδρος επιλέγει να κανονικοποιήσει απαράδεκτες πρακτικές και να καλύψει ηθικοπολιτικά τον συγγενή του, τον φίλο του και τελικά τον ίδιο του τον εαυτό. Αυτό δεν είναι απλώς πολιτικό θράσος. Είναι προσβολή της θεσμικής τάξης.

Επαναλαμβάνουμε:

Με βάση και τη δική του δημόσια παραδοχή, η εμπλοκή του Διευθυντή του Γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας σε διαδικασίες αδειοδότησης ή «διευκόλυνσης» επενδύσεων και η προτροπή για εισφορές ως μέρος της διαδικασίας, ήταν παράνομη, εκτός αρμοδιοτήτων και αντισυνταγματική στην ουσία της, αφού το Σύνταγμα επιβάλλει σαφή διαχωρισμό της πολιτικής εξουσίας από τη διοικητική λειτουργία του κράτους.

Η Κύπρος δεν είναι οικογενειακή επιχείρηση.

Οι επενδύσεις δεν είναι αντικείμενο συναλλαγής.

Η διαπλοκή και η διαφθορά δεν εξωραΐζονται.

Η κοινωνία απαιτεί λογοδοσία. Η διαφθορά πρέπει να παταχθεί. Η ατιμωρησία πρέπει να τελειώσει. Ως εδώ! Οι θεσμοί οφείλουν να πράξουν το καθήκον τους.

Η ανάγκη άμεσης έναρξης έρευνας από την Αρχή κατά της Διαφθοράς και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, καθώς και οι παραιτήσεις του σύγαμπρου του Προέδρου από τη θέση του Διευθυντή του Γραφείου του και της συζύγου του από τη θέση της Προέδρου του Φορέα Κοινωνικής Στήριξης, που ζητήσαμε χθες, καθίστανται πλέον ακόμη πιο επιτακτικές. Τα δε ερωτήματα που θέσαμε παραμένουν αναπάντητα, αφήνοντας την Κυβέρνηση βαριά πολιτικά και θεσμικά εκτεθειμένη.

Με τις χθεσινές του δηλώσεις, ο Νίκος Χριστοδουλίδης έριξε και το τελευταίο φύλλο συκής. Το βλέπουμε πλέον όλοι: Ο βασιλιάς είναι γυμνός.