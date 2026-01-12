Κάλεσμα προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να μεριμνήσει για τον διορισμό από το Υπουργικό Συμβούλιο ανεξάρτητων ποινικών ανακριτών που θα διερευνήσουν πιθανή διάπραξη ποινικών αδικημάτων από τα διαμειφθέντα στο επίμαχο βίντεο, απευθύνει η Πολιτική Γραμματεία της ΕΔΕΚ. Ακόμα, το κόμμα καλεί τον Νίκο Χριστοδουλίδη να δημοσιοποιήσει τις εισφορές που έγιναν στο ταμείο του Φορέα Κοινωνικής Στήριξης, παρά τις περί του αντιθέτου πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας και να προχωρήσει στην κατάργηση του.

Η ανακοίνωση της ΕΔΕΚ:

«Η Πολιτική Γραμματεία της ΕΔΕΚ, σε σημερινή συνεδρίαση της, αποφάσισε τα εξής:

Καλεί τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, όπως μεριμνήσει για τον διορισμό από το Υπουργικό Συμβούλιο ανεξάρτητων ποινικών ανακριτών, οι οποίοι θα διερευνήσουν πιθανή διάπραξη ποινικών αδικημάτων από τα διαμειφθέντα στο επίμαχο βίντεο.

Καλεί τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να δημοσιοποιήσει τις εισφορές που έγιναν στο ταμείο του Φορέα Κοινωνικής Στήριξης, παρά τις περί του αντιθέτου πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας.

Καλεί τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να προχωρήσει στην κατάργηση του Φορέα Κοινωνικής Στήριξης και τη μεταφορά της αποστολής του και των εισφορών του στο Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου.

Τα πιο πάνω πρέπει να γίνουν σε εξαιρετικά σύντομο χρονικό διάστημα.»