Την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου θα πραγματοποιηθεί το φετινό State of Union του Προέδρου Χριστοδουλίδη στο πλαίσιο του οποίου θα προβεί σε απολογισμό της πορείας υλοποίησης των κυβερνητικών δράσεων όπως είχαν τεθεί για το 2025 και ταυτόχρονα θα παρουσιάσει τις δράσεις για το 2026.

Η αλλαγή ημερομηνίας και η μετακίνηση του State of the Union κατά μία εβδομάδα κρίθηκε αναγκαία ένεκα της παρουσίας Μαρία Άνχελα Ολγκίν στο νησί την ερχόμενη εβδομάδα και των συναντήσεων που θα έχει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας τόσο με την προσωπική απεσταλμένη του ΓΓ στις 27/1 αλλά και της κοινής συνάντησης με τον Τουρκοκύπριοι ηγέτη Τουφάν Έρχιουρμαν την επομένη, δηλαδή στις 28 Ιανουαρίου.

Τα προηγούμενα δύο χρόνια η εκδήλωση παρουσίασης των κυβερνητικών δράσεων πραγματοποιείτο στις 29 Ιανουαρίου.

Στις 4 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί ειδική συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου το οποίο θα έχει ως βασικό θέμα την πορεία υλοποίησης των 88 κυβερνητικών δράσεων που είχαν ανακοινωθεί για το 2025.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης με την ανάληψη της εξουσίας αποφάσισε την πραγματοποίηση μίας φοράς τον χρόνο εκδήλωσης στη διάρκεια της οποία θα παρουσιάζει το σύνολο του κυβερνητικού έργου απευθείας στους πολίτες.

Γι’ αυτό και το βάρος των προεδρικών εξαγγελιών τα δύο προηγούμενα χρόνια ρίχθηκε σε πολιτικές οι οποίες αφορούν περισσότερο τους ίδιους τους πολίτες και την ποιότητα της ζωής τους. Ενέργεια η οποία ενδεχομένως στοχεύει στο να δοθεί και μία απάντηση στην κριτική που δέχονται Πρόεδρος της Δημοκρατίας και κυβέρνηση στο εσωτερικό.

Αμφότερες οι παρουσιάσεις του 2024 και 2025 επικεντρώθηκαν στους άξονες της βελτίωσης της καθημερινότητας των πολιτών, τον εκσυγχρονισμό του κράτους και την ενίσχυση της διαφάνειας. Οι κυβερνητικές εξαγγελίες είχαν χωριστεί βασικά σε δώδεκα διαφορετικές ενότητες: Οικονομία, Εσωτερική Πολιτική, Ασφάλεια, Αμυντική Θωράκιση, Κυπριακό, Μεταναστευτικό, Ψηφιακός Μετασχηματισμός, Εκπαίδευση, Υγεία, Περιβάλλον, Πολιτισμός και Αθλητισμός.

Πέραν από τον απολογισμό πεπραγμένων και την εξαγγελία των επόμενων στόχων, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης δεν αποκλείεται να χρησιμοποιήσει το βήμα της συγκεκριμένης εκδήλωσης για να απαντήσει και σε σειρά επιθέσεων που δέχθηκε σε προσωπικό επίπεδο το τελευταίο διάστημα.