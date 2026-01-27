Τις προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στους τομείς της ασφάλειας και της άμυνας παρουσίασε στις 27 Ιανουαρίου, ο Υπουργός Άμυνας Βασίλης Πάλμας, ενώπιον της Επιτροπής Ασφάλειας και Άμυνας (SEDE) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σε μια περίοδο, όπως ανέφερε, «αυξημένης αβεβαιότητας που επηρεάζει καθοριστικά το στρατηγικό περιβάλλον της Ένωσης».

Ο κ. Πάλμας τόνισε ότι η Κυπριακή Προεδρία κινείται με σαφή πολιτικό προσανατολισμό, όπως αποτυπώνεται στο σύνθημα «Μια Αυτόνομη Ένωση. Ανοιχτή στον Κόσμο», σημειώνοντας ότι η στρατηγική αυτονομία και η εξωστρέφεια «δεν αντιμάχονται η μία την άλλη, αλλά αποτελούν θεμελιώδεις πυλώνες της ευρωπαϊκής ασφάλειας, ανθεκτικότητας και ευημερίας».

Στον πυρήνα των προτεραιοτήτων της Προεδρίας, όπως ανέφερε, βρίσκονται τέσσερις βασικοί άξονες:

Η αταλάντευτη στήριξη προς την Ουκρανία, Η ενίσχυση της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας μέσω του προγράμματος EDIP Η επένδυση στη θαλάσσια ασφάλεια, με έμφαση στην προστασία κρίσιμων θαλάσσιων υποδομών και θαλάσσιων οδών Η ενίσχυση της ετοιμότητας της Ένωσης για ανθρωπιστικές επιχειρήσεις και εκκενώσεις αμάχων, ιδίως στην ευρύτερη περιοχή Μέσης Ανατολής και Βόρειας Αφρικής (MENA).

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην ανάγκη μετάβασης «από τα σχέδια στις πραγματικές δυνατότητες», υπογραμμίζοντας ότι «τα σχέδια δεν αποτρέπουν, οι πραγματικές ικανότητες αποτρέπουν». Στο πλαίσιο αυτό, χαρακτήρισε κρίσιμη την προώθηση της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής Αμυντικής Βιομηχανίας (EDIS) και της πρωτοβουλίας SAFE, ώστε οι εθνικές επενδύσεις να μετατρέπονται σε κοινές ευρωπαϊκές στρατηγικές δυνατότητες και να μειώνονται οι εξαρτήσεις της Ένωσης.

Ο Υπουργός Άμυνας υπογράμμισε επίσης τη σημασία της Στρατιωτικής Κινητικότητας, σημειώνοντας ότι «αν οι δυνάμεις δεν μπορούν να κινηθούν, η Ευρώπη δεν μπορεί να υπερασπιστεί τον εαυτό της», καθώς και του Defence Omnibus, το οποίο χαρακτήρισε βασικό εργαλείο για την απλούστευση διαδικασιών και την επιτάχυνση της ευρωπαϊκής αμυντικής δράσης.

Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι η Κυπριακή Προεδρία θα φιλοξενήσει σειρά αμυντικών πρωτοβουλιών σε συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας (EDA), μεταξύ των οποίων Υψηλού Επιπέδου Συνέδριο για τη βιομηχανική ετοιμότητα και ανθεκτικότητα στην άμυνα, καθώς και το 3ο Φόρουμ Διαβούλευσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια στον Τομέα Άμυνας και Ασφάλειας, ενώ το Υπουργείο Άμυνας θα ηγηθεί της έκδοσης του Presidency Defence Book.

Σε ό,τι αφορά τη θαλάσσια ασφάλεια, ο κ. Πάλμας επισήμανε ότι αποτελεί «βασικό πυλώνα της ευρωπαϊκής και διατλαντικής σταθερότητας», προαναγγέλλοντας την παρουσίαση non-paper και τη διοργάνωση Υψηλού Επιπέδου Συνεδρίου στην Κύπρο, με στόχο την ενίσχυση του συντονισμού και της επιχειρησιακής ετοιμότητας της Ένωσης.

Κλείνοντας, επανέλαβε τη σταθερή στήριξη της Κυπριακής Δημοκρατίας προς την Ουκρανία, τονίζοντας ότι οποιαδήποτε μελλοντική διευθέτηση «οφείλει να βασίζεται στον πλήρη σεβασμό της κυριαρχίας και της εδαφικής της ακεραιότητας», ενώ υπογράμμισε ότι η επιτυχία των στόχων της Προεδρίας συνιστά «κοινή ευρωπαϊκή ευθύνη».

«Ο στόχος μας είναι σαφής: να ενισχύσουμε την ασφάλεια, την ανθεκτικότητα και τη στρατηγική ικανότητα της Ευρώπης – όχι στα λόγια, αλλά στην πράξη», ανέφερε καταληκτικά.