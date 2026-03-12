Η Αθήνα απάντησε στις τελευταίες τουρκικές ανακοινώσεις για τα ελληνικά νησιά και την αποστολή μαχητικών αεροσκαφών στα κατεχόμενα.

H απάντηση ήρθε κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των διπλωματικών συντακτών, επαναλαμβάνοντας ότι οι ισχυρισμοί περί αποστρατιωτικοποίησης είναι ανυπόστατοι και ότι η τουρκική κατοχή δεν νομιμοποιεί στρατιωτικές κινήσεις.

Απαντώντας σε ερώτηση για την αποστολή τουρκικών μαχητικών στα κατεχόμενα, η ελληνική πλευρά υπογράμμίζει ότι η παράνομη τουρκική εισβολή και κατοχή στην Κύπρο δεν νομιμοποιεί καμία αποστολή στρατιωτικής δύναμης. Όπως τονίστηκε, η στήριξη της Ελλάδας προς την Κυπριακή Δημοκρατία αποτελεί ιστορική υποχρέωση και αυτονόητο καθήκον όταν απειλείται η ασφάλεια της Κύπρου. Η συνδρομή της Αθήνας προς τη Λευκωσία έχει αμιγώς αμυντικό χαρακτήρα, ενώ επισημάνθηκε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία αποτελεί παράγοντα σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή, παρά τη συνεχιζόμενη επί 52 χρόνια τουρκική κατοχή.

Οι Patriot στην Κάρπαθο

Σε ό,τι αφορά τη νέα τουρκική ανακοίνωση για συστήματα Patriot στην Κάρπαθο, από το υπουργείο Εξωτερικών επισημάνθηκε ότι η απάντηση της Αθήνας έχει ήδη δοθεί και παραμένει η ίδια. Όπως ανέφερε η εκπρόσωπος του ΥΠ.ΕΞ., Λάνα Ζωχιού, οι μονομερείς αιτιάσεις περί αποστρατιωτικοποίησης των νησιών του Αιγαίου είναι ανυπόστατες και έχουν απορριφθεί επανειλημμένως. Το καθεστώς των ελληνικών νησιών του Ανατολικού Αιγαίου διέπεται από τη Συνθήκη της Λωζάννης του 1923, τη Σύμβαση του Μοντρέ του 1936 και τη Συνθήκη των Παρισίων του 1947, στην οποία η Τουρκία δεν είναι καν συμβαλλόμενο μέρος. Οι συνθήκες αυτές, όπως υπογραμμίστηκε, δεν αφήνουν καμία αμφιβολία για το καθεστώς των νησιών, ενώ η αμυντική διάταξη της Ελλάδας είναι αδιαπραγμάτευτη, ιδίως σε μια περίοδο αυξημένης αστάθειας στην ευρύτερη περιοχή.

iefimerida.gr