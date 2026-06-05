O Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης μεταβαίνει σήμερα, αυθημερόν, στο Τίβατ, του Μαυροβουνίου, όπου θα συμμετάσχει στη Σύνοδο Κορυφής ΕΕ-Δυτικών Βαλκανίων.

Το πρόγραμμα της Συνόδου περιλαμβάνει συνάντηση Ολομέλειας και γεύμα εργασίας, όπου θα συμμετάσχουν οι ηγέτες των κρατών μελών και θεσμών της ΕΕ, όπως επίσης οι ηγέτες των εταίρων από τα Δυτικά Βαλκάνια.

Το θέμα συζήτησης θα είναι η συνεργασία μεταξύ ΕΕ – Δυτικών Βαλκανίων και η ευρωπαϊκή προοπτική της περιοχής.

Τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο οποίος θα επιστρέψει το απόγευμα, θα συνοδεύουν στο Μαυροβούνιο η Υφυπουργός Ευρωπαϊκών Θεμάτων κα Μαριλένα Ραουνά, ο Διευθυντής του Γραφείου Τύπου του Προέδρου της Δημοκρατίας και υπηρεσιακοί παράγοντες.