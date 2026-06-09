Σε επαφή με τις κυπριακές αρχές θα συνεχίσει να βρίσκεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε σχέση με το περιστατικό παρεμβολής που σημειώθηκε την Κυριακή από το αεροδρόμιο στην κατεχόμενη Τύμβου και επιβεβαιώθηκε τη Δευτέρα από την Κυπριακή Δημοκρατία.

Απαντώντας σε ερώτηση, η εκπρόσωπος της ΕΥΕΔ για θέματα Εξωτερικών, Ανίτα Χίπερ, ανέφερε ότι «έχουμε δει τις αναφορές και φυσικά γνωρίζουμε το θέμα».

«Από την πλευρά μας, θα εξετάσουμε ακριβώς τι συνέβη και φυσικά θα είμαστε σε επαφή με τους ομολόγους μας στην Κύπρο», συμπλήρωσε η Χίπερ κατά τη μεσημεριανή ενημέρωση των διαπιστευμένων δημοσιογράφων.

ΚΥΠΕ