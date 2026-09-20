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Το Star City, η νέα σειρά εναλλακτικής ιστορίας που προβάλλεται στο Apple TV+, είναι ένα masterpiece που δεν πρέπει να χάσετε. Ως spin-off της επιτυχημένης σειράς For All Mankind, αλλάζει οπτική γωνία και προσφέρει μια καθηλωτική, ατμοσφαιρική ματιά στην άλλη πλευρά του Ψυχρού Πολέμου.

Η ιστορία μας μεταφέρει στην καρδιά του σοβιετικού διαστημικού προγράμματος. Παρακολουθούμε τους επιστήμονες, τους κοσμοναύτες και τους πράκτορες της KGB που κινούνται στο παρασκήνιο της κούρσας του διαστήματος. Η σειρά εστιάζει στην παράνοια, την καχυποψία και το τίμημα της ολοκληρωτικής εξουσίας.

Τεχνικά και σκηνοθετικά, το Star City ξεχωρίζει για τον ωμό ρεαλισμό και την αποπνικτική του ατμόσφαιρα. Η κινηματογραφία και η παραγωγή αποτυπώνουν άψογα την ψυχροπολεμική περίοδο. Παράλληλα, οι εξαιρετικές ερμηνείες του καστ, με λαμπρά παραδείγματα τους Άννα Μάξγουελ Μάρτιν και Ρις Ίφανς, αναδεικνύουν τον συνεχή φόβο και την εσωτερική σύγκρουση των χαρακτήρων.

Το μεγάλο πλεονέκτημα της σειράς είναι ότι αποφεύγει τις εύκολες απαντήσεις. Δεν πρόκειται για μια απλή περιπέτεια επιστημονικής φαντασίας, αλλά για μια βαθιά ανθρώπινη μελέτη. Εξερευνά πώς παραμορφώνεται η ανθρώπινη φύση όταν απουσιάζει η εμπιστοσύνη, πώς επιβιώνουν οι άνθρωποι όταν βρίσκονται κάτω από αφόρητη πίεση και μέχρι πού μπορούν να φτάσουν για την ελευθερία τους.

Λειτουργεί ως αυτόνομη παραγωγή που δεν απαιτεί να έχετε δει την αρχική σειρά και καταφέρνει να φέρει στο τραπέζι τεράστια ένταση. Είναι ένα έξυπνο, σκοτεινό και απόλυτα εθιστικό δράμα που σας κρατά σε αγωνία από το πρώτο λεπτό, αναγκάζοντάς σας να το παρακολουθήσετε ολόκληρο μονορούφι.

Τελικά; Αξίζει οπωσδήποτε να το δείτε. Μια αριστοτεχνική, δραματική σειρά που θα σας στοιχειώσει και θα σας βάλει σε βαθιές σκέψεις.

Ελεύθερα 20.09.2026