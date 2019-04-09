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Η σχεδιάστρια και δημιουργός του fashion brand «Cherry and Mint» μας αποκαλύπτει τα αγαπημένα της μέρη για φαγητό, ποτό και καφέ στην Κύπρο.



Πού απολαμβάνεις περισσότερο τον πρωινό καφέ σου; Μου αρέσει να τον απολαμβάνω χαλαρά, στο σπίτι. Αν είμαι εκτός, όμως, τότε το πιο πιθανό είναι να με βρείτε σε ένα από τα κοντινά Starbucks, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες.

Ποια η αγαπημένη σου αυλή στην πόλη που ζεις; Αγαπημένη μου αυλή είναι της μαμάς, φυσικά. Είτε για φαγητό, είτε για χαλαρό απογευματινό καφεδάκι. Οφείλω να ομολογήσω ότι ζηλεύω το πόσα διαφορετικά είδη λουλουδιών έχει και πόσο καλά τα φροντίζει.

Πού θα φας τα καλύτερα σουβλάκια; Είμαι χορτοφάγος. Έχω να φάω σουβλάκια εδώ και 9 χρόνια και είμαι πραγματικά περήφανη για αυτό, αν και δεν είναι καθόλου μα καθόλου δύσκολο όταν το θέλεις.

Τους πιο πλούσιους και ποιοτικούς μεζέδες; Μου αρέσει πολύ το εναλλακτικό και τόσο ξεχωριστό μενού της ταβέρνας Πειραγμένα στα Λύμπια και -lucky – προσφέρεται και σε χορτοφαγική έκδοση.

Αγαπημένο μαγαζί στη γειτονιά; The Collective. Τα παιδιά εκεί κάνουν τρομερή δουλειά στο να επιλέγουν αυθεντικά vintage κομμάτια. Πάντα ψάχνω για τέτοια μαγαζιά στα οποία θα βρεις ρούχα από άλλες δεκαετίες και ίσως one of a kind.

Ένα καλά κρυμμένο μυστικό στην πόλη; Αν και δεν πιστεύω ότι πλέον είναι μυστικό, το κατάστημα Κουγιουμτζιάν στην Ονασαγόρου. Μια μικρή βιτρίνα που δεν υπολογίζεις ότι αποτελεί έναν κρυμμένο θησαυρό, που σε οδηγεί σε έναν τεράστιο χώρο γεμάτο με υφάσματα. Για μένα που η δουλειά μου είναι σχετική με υφάσματα, αποτελεί τον παράδεισό μου.

Ποιο εστιατόριο ξεχωρίζεις; Ποιο πιάτο παραγγέλνεις κάθε φορά που το επισκέπτεσαι; Το Artisan’s. Εκτός από τα υπέροχα χορτοφαγικά τους μπέργκερ, λατρεύω τα πολύ νόστιμα τσιπς που φτιάχνουν από λαχανικά και τα παραγγέλνω πάντα ως συνοδευτικό.

Ποιο το αγαπημένο σου είδος κουζίνας και ποιο είναι το καλύτερο μέρος στην Κύπρο για να το απολαύσεις; Είμαι μεγάλη φαν της ιαπωνικής κουζίνας και το καλύτερο by far εστιατόριο για μένα είναι το Koi. Μέχρι και πέρσι ήταν ένα από τα εστιατόρια που ανυπομονούσα να πάω το καλοκαίρι στον Πρωταρά. Φέτος, είμαι πολύ χαρούμενη που μπορώ να απολαμβάνω υπέροχα sushi ολόχρονα, αφού έχει ανοίξει το Koi στη Λευκωσία.

Το καλύτερο διαχρονικό στέκι; Αγαπώ πολύ την ατμόσφαιρα στο Γρανάζι. Νομίζω ότι σιγά-σιγά έχει καταχωρηθεί ως ένα από τα αγαπημένα μας στέκια.

Πού θα πιεις το καλύτερο κοκτέιλ; Στο Lost + Found. Το Pot of Gold συγκεκριμένα, είναι το καινούριο μου αγαπημένο κοκτέιλ.

Πού θα βρεις πιο απολαυστικό γλυκό; Στο mΑΚaron. Τα macarons του Ανδρέα είναι όλα φανταστικά. Μια από τις αγαπημένες μου γεύσεις είναι το τσίλι.

Ποιο μέρος του νησιού έχεις συνδέσει με τις πιο όμορφές σου αναμνήσεις; Αγαπώ Πρωταρά. Από μικρή κάθε καλοκαίρι περνούσαμε τις διακοπές μας εκεί, μέχρι και σήμερα. Έτσι, τον έχω συνδέσει με τις ωραιότερες και πιο ξέγνοιαστες αναμνήσεις.



Info: Πειραγμένα, Θεοδώρου Μαυρόσαββα 15, Λύμπια. The Collective, Παλαιών Πατρών Γερμανού 4-6, Λευκωσία. Υφάσματα Κουγιουμτζιάν, Ονασαγόρου 48, παλιά Λευκωσία. Artisan’s Burger Bar, Στασάνδρου 20, Λευκωσία. Koi Lounge Bar, Capo Bay Hotel, Πρωταράς. Koi Sushi Bar, Μενάνδρου 3, Λευκωσία. Γρανάζι, Αγίων Ομολογητών 14, Λευκωσία. Lost + Found Drinkery, Βύρωνος 38, Λευκωσία. mΑΚaron, Μπουμπουλίνας 12, Λευκωσία.



Περιοδικό Go, τεύχος 58.