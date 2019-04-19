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Η κλινική διαιτολόγος και διατροφολόγος μάς λέει τα αγαπημένα της μέρη για φαγητό, ποτό και καφέ στη Λευκωσία, αλλά και στον αγαπημένο της Πρωταρά.



Πού απολαμβάνεις περισσότερο τον πρωινό καφέ σου; Στο Verde café στο Nicosia Mall, παρέα με τον άντρα μου και τον γιο μου.

Ποια η αγαπημένη σου αυλή στην πόλη που ζεις; Το Patio φυσικά, πολύχρωμη και ιδιαίτερη αυλή στην παλιά Λευκωσία.

Πού θα φας τα καλύτερα σουβλάκια; Στο σπίτι των γονιών μου! Όπου αλλού και να έχω δοκιμάσει δεν συγκρίνονται.

Τους πιο πλούσιους και ποιοτικούς μεζέδες; Στις Μαγείρισσες, όπου όλα τα πιάτα είναι νοστιμότατα.

Αγαπημένο μαγαζί στη γειτονιά; Το νεοφερμένο Second Cup στη Λακατάμια, όπου ξεχωρίζει με την ωραία διακόσμηση και τον ωραίο καφέ.

Ένα καλά κρυμμένο μυστικό στην πόλη; Το Zest με τα πολύ νόστιμα και υγιεινά του πιάτα.

Ποιο εστιατόριο ξεχωρίζεις; Ποιο πιάτο παραγγέλνεις κάθε φορά που το επισκέπτεσαι; To Rokoko με διαφορά. Συνήθως παραγγέλνω πίτσα χορτοφαγική, είτε με προσούτο, συνοδευόμενη από μια ωραία σαλάτα.

Ποιο το αγαπημένο σου είδος κουζίνας και ποιο είναι το καλύτερο μέρος στην Κύπρο για να το απολαύσεις; Μου αρέσουν αρκετές κουζίνες αλλά τελικά επιμένω κυπριακά, στo Γευσηκλέους 62.

Το καλύτερο διαχρονικό στέκι; La Cultura del Gusto στον Πρωταρά.

Πού θα πιεις το καλύτερο κοκτέιλ; Στο Cliff Bar στον Πρωταρά με την απίστευτη θέα!

Πού θα βρεις πιο απολαυστικό γλυκό; Στο Rokoko, το Nutella mascarpone calzone, το οποίο φυσικά μοιράζομαι πάντα με την παρέα μου!

Ποιο μέρος του νησιού έχεις συνδέσει με τις πιο όμορφές σου αναμνήσεις; Θα έλεγα δυο μέρη όπου υπάρχει φυσικά η θάλασσα, το ένα είναι η Πάφος όπου έχω πολύ όμορφες οικογενειακές αναμνήσεις και το άλλο είναι ο Πρωταράς.



INFO: Patio Cocktail Bar, Μεγ. Αλεξάνδρου 55, Λευκωσία. Οι Μαγείρισσες, Λεωφ. Μακαρίου 110, Λακατάμια. Second Cup, Νίκου Καββαδία 3, Λακατάμια. Zest, Βασ. Φρειδερίκης 13, Λευκωσία. Rokoko, Eiffel Tower, 21, Χριστόδουλου Σώζου, Λευκωσία. Γευσηκλέους 62, Περικλέους 62, Στρόβολος. Cliff Bar, Grecian Park Hotel, Αγία Νάπα. La Cultura del Gusto, Ηφαίστου 7 , Περνέρα.

Περιοδικό Go, τεύχος 59.