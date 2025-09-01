ΕΝΟΨΕΙ της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς, οι σχολικές μονάδες έλαβαν οδηγίες από το υπουργείο Παιδείας, όπως προχωρήσουν στη σύσταση Επιτροπής Αγωγής Υγείας και Πρόληψης της Ενδοσχολικής Βίας. Πρόκειται για μια σημαντική πρωτοβουλία, η οποία στηρίζεται σε επικαιροποιημένη νομοθεσία, η οποία τώρα θα υλοποιηθεί με βάση καθορισμένου χρονοδιαγράμματος.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ αυτή, όπως συναφώς έχει αναφερθεί, θα έχει την ευθύνη σε κάθε σχολική μονάδα να εκπονεί, να υλοποιεί και να αξιολογεί το σχέδιο δράσης του σχολείου, µε στόχο την ανάπτυξη προληπτικών δράσεων που αφορούν στην ενδοσχολική βία και παραβατικότητα.

ΣΥΜΦΩΝΑ με ρεπορτάζ του «Φ», το σχέδιο δράσης του σχολείου κρίνεται ως ιδιαίτερα σημαντικό καθώς περιλαμβάνει δραστηριότητες των οποίων η υλοποίηση δεν θα εξαντλείται στην τάξη, αλλά θα επεκτείνεται σε ολόκληρη τη σχολική μονάδα µε την εμπλοκή μαθητών, γονέων/ κηδεμόνων, εκπαιδευτικών ή/και οργανισμών/ φορέων της ευρύτερης κοινότητας.

Η ΕΜΠΛΟΚΗ όλων των παραγόντων είναι σημαντική καθώς αναδεικνύει μια προσέγγιση συλλογικότητας. Ιδιαίτερα για ένα θέμα, το οποίο αφορά όλους και προφανώς δεν μπορεί να αντιμετωπισθεί χωριστά. Αφορά όλους και συλλογικά θα πρέπει να διαμορφωθούν οι δράσεις και να υλοποιούνται.

Η ΒΙΑ είναι εντός των σχολείων, αλλά και εκτός. Δεν πρόκειται για μεμονωμένα περιστατικά αλλά υπάρχει μια αυξητική τάση, που είναι πολύ ανησυχητική.

ΤΟ ζητούμενο είναι όπως οι Επιτροπές αυτές δεν θα μείνουν μόνο στη θεωρία, αλλά να προχωρούν, με βάση τις συστάσεις, τις επιστημονικές μεθόδους και να έχουν και αποτέλεσμα. Οι αποφάσεις να εφαρμόζονται και οι Επιτροπές να μην επηρεάζονται από παρεμβάσεις. Το σημειώνουμε τούτο γιατί γνωρίζουμε πως λειτουργούν κάποια ζητήματα στη χώρα μας.

ΘΕΛΟΥΜΕ να πιστεύουμε πως η κίνηση αυτή, να συσταθούν επιτροπές στα σχολεία θα βοηθήσει σημαντικά. Ο στόχος είναι αποτρεπτικός αλλά και να μπορέσει το σχολείο να βοηθήσει ώστε να περιορισθούν τα φαινόμενα βίας.

ΠΡΟΦΑΝΩΣ και σε αυτό θα βοηθηθούν οι μέθοδοι που θα χρησιμοποιηθούν. Μέθοδοι πρωτίστως παιδαγωγικοί. Η επιστήμη σήμερα προσφέρει πολλά και πρέπει να αξιοποιούνται.

ΤΟ κράτος, το υπουργείο Παιδείας προσφέρει τα μέσα, το σχολείο αλλά και οι άλλοι εμπλεκόμενοι πρέπει να εργασθούν ώστε να έχουν οι συλλογικές προσπάθειες αποτέλεσμα.

ΓΙΑ τα παιδιά μας πρέπει να γίνουν τα πάντα. Και χωρίς εκπτώσεις καθώς εάν δεν αντιμετωπισθεί η βία τώρα, το πρόβλημα θα γιγαντώνεται ότι και να σημαίνει τούτο.