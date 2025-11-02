«Εάν η κυβέρνηση της Νιγηρίας συνεχίσει να επιτρέπει τη δολοφονία χριστιανών, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα σταματήσουν αμέσως κάθε βοήθεια και υποστήριξη και ενδέχεται να εισβάλουν σε αυτή τη χώρα που έχει πλέον χάσει την αξιοπρέπειά της, “πυροβολώντας προς όλες τις κατευθύνσεις”, για να καταστρέψουν εντελώς τους ισλαμιστές τρομοκράτες που διαπράττουν αυτές τις φρικτές θηριωδίες».

Η ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ στο True Social χθες βράδυ ανέδειξε μια τραγική πραγματικότητα η οποία περνάει, όχι τυχαία, κάτω από τα ραντάρ των επιλεκτικών δυτικών ευαισθησιών: Νιγηρία, Σουδάν, Μπουρκίνα Φάσο, Μάλι, Κεντρική Αφρικανική Δημοκρατία, Μοζαμβίκη, Νίγηρας, Κονγκό, Καμερούν, Τσαντ, Σομαλία, Κένυα, Τανζανία, Ουγκάντα, Αλγερία, Τυνησία, Λιβύη, Αιθιοπία, Μαυριτανία.

Σε αυτά τα δεκαεννέα κράτη, τρομοκρατικές οργανώσεις, οι οποίες όπως και εκείνες της Μέσης Ανατολής, με κυριότερες τη Χαμάς, την Ισλαμική Τζιχάντ και τον ISIS ανήκουν στην «ιδεολογία» της μουσουλμανικής αδελφότητας σφάζουν, πότε με τρομοκρατικές επιθέσεις και πότε με επιδρομές στις κοινότητες των Χριστιανών αδιάκριτα. Ο λόγος είναι απλός. Τις θεωρούν εμπόδιο στην επιβολή του Ισλαμικού Νόμου, της Σαρία η οποία είναι ο βασικός στόχος της Μ.Α. από την ίδρυσή της πριν από έναν και πλέον αιώνα.

Το μέχρι που φτάνουν οι κτηνωδίες τους, ωστόσο, δεν έχει να κάνει με κάτι το ιδεολογικό αλλά απλώς με το μέχρι που δύνανται να φτάσουν στην κάθε περίπτωση.

Πάνω από 200,000 Χριστιανοί έχουν σφαγιαστεί, 25 εκατομμύρια έχουν εκτοπιστεί και 30,000 εκκλησίες έχουν καεί, σε μια πραγματική, όχι κατά φαντασίαν γενοκτονία η οποία δεν απασχολεί κανέναν, ιδιαίτερα τα ρεύματα των «προοδευτικών» στη Δύση.

Κατά τραγική ειρωνεία, εκείνοι οι οποίοι στις ΗΠΑ φωνάζουν το Black Lives Matter, υπερασπιζόμενοι μαζί με τις πραγματικές περιπτώσεις αστυνομικής βίας και τους εγκληματίες, δεν ενδιαφέρονται για τους μαύρους εάν ζουν στην Αφρική, ειδικά δε εάν είναι Χριστιανοί, η δεύτερη κοινότητα την οποία έχουν μάθει να απεχθάνονται μετά τους Εβραίους. Είναι oι ίδιοι οι οποίοι συνυπολογίζουν τα κτήνη της Χαμάς με τους πολίτες που σκοτώνονται για να διασπείρουν τη Συκοφαντία του Αίματος εναντίον των Εβραίων σε όλο τον κόσμο αλλά λέξη δεν λένε όταν η Χαμάς τους χρησιμοποιεί ως ανθρώπινες ασπίδες ή ακόμα χειρότερα όταν τους δολοφονεί στις πλατείες.

No Jews, Νo News.

Όπως και μετά την 7η Οκτωβρίου και τις δολοφονίες από τα ανθρωπόμορφα κτήνη της Χαμάς, έτσι και τώρα, η όποια προσπάθεια αντίδρασης θα βαφτιστεί υποστήριξη σε «γενοκτονία» και οι ορδές των ηλιθίων θα ξεχυθούν στους δρόμους και θα αφιερώσουν τόνους «μελανιού» για να φωνάξουν ενάντια στον Τραμπ. Ο οποίος μπορεί να είναι αυτό που είναι αλλά, κάθε πολιτισμένος άνθρωπος ελπίζει και εύχεται να καθαρίσει και τον τελευταίο ισλαμιστή τρομοκράτη, είτε μιλάμε για τη Γάζα είτε για την Αφρική, είτε για αλλού.

Από τη Νιγηρία ως το Σουδάν, σε ολόκληρη την υποσαχάρια Αφρική και κεντρική Αφρική, σ’ αυτό που πλέον αποκαλείται η «Ζώνη της Τζιχάντ», ολόκληρα χωριά και περιοχές αφανίζονται μαζί με τους κατοίκους τους, με εξαίρεση τις νεαρές κοπέλες πολλές από τις οποίες γίνονται σκλάβες και εξισλαμίζονται, όπως το Κοράνι επιτρέπει όταν γίνεται «ιερός πόλεμος» και όπως η ισλαμική αδελφότητα κάνει παντού όπου επικρατεί. Η βαρβαρότητα ενάντια στους Γεζίντι στο Ιράκ και τη Συρία σε τίποτα δεν διαφέρει από τις θηριωδίες των ημερών στην Αφρική.

Για την ακρίβεια έχει ακριβώς, μα ακριβώς την ίδια προέλευση. Την πιο ακραία από όλες τις ακραίες ερμηνείες ενός βιβλίου το οποίο έγραψε ένας άνθρωπος τον έκτο αιώνα ο οποίος σε δέκα χρόνια έκανε 27 πολέμους και 56 επιδρομές σφαγιάζοντας αδιάκριτα. Ένας άνθρωπος ο οποίος είχε έντεκα γυναίκες, με μία να έχει υποχρεωθεί να κοιμηθεί μαζί του στην ηλικία των εννέα ετών ενώ εκείνος ήταν 53, για αυτό άλλωστε και στο βιβλίο του λέει πως όταν ένα παιδί έχει έμμηνο ρήση είναι έτοιμη για γάμο και αναπαραγωγή.

Ένας άνθρωπος ο οποίος έσφαξε μια ολόκληρη κοινότητα εβραϊκών φυλών, στο Χάμπαρ, κοντά στη Μεδίνα, το 623 μ.X. απλά και μόνο για να «καθαρίσει» τον τόπο από τους απίστους και βασικά να κλέψει όλο τον πλούτο που είχαν. Την ώρα της επιδρομής γινόταν γάμος. H Εβραία νύφη, μια δεκαεπτάχρονη με το όνομα Σαφίγια αφού είδε την οικογένειά της και τον σύζυγό της να δολοφονείται, απήχθη και αφού αναγκάστηκε να ασπαστεί το ισλάμ παντρεύτηκε τον Μοχάμεντ.

«Ολοκλήρωσε» μαζί της στο δρόμο για την Μεδίνα λέει το Κοράνι.

Για αυτό τα πλήθη των τζιχαντιστών στη Δύση, μαζί με το είδος των ηλιθίων και των αμόρφωτων φωνάζουν «Χάιμπαρ, Χάιμπαρ, για Γιαχούντ, ζάις Μουχάμαντ σουφά για’ούντ». Που σημαίνει: «Χάιμπαρ, Χάιμπαρ ω Εβραίοι, ο στρατός του Μωάμεθ θα επιστρέψει». Για να διαδώσει αυτή τη θρησκεία… της αγάπης. Aγάπη μόνο!

Στη Μέση Ανατολή προσπαθεί. Το ίδιο και στην Αφρική. Η «διόρθωση» της Ευρώπης και της Δύσης εν όλω με το πόνημα του Μωάμεθ έχει ήδη έχει ξεκινήσει με την ισλαμοποίησή της και τον πολιτικά ορθό φασισμό των ημερών ο οποίος επιτρέπει να κατακρίνει κανείς όλες τις ιδεολογίες και τα στραβά τους εκτός από αυτήν.

Όσο, λοιπόν, ο κόσμος ασχολείται με τον Τραμπ και ακούει αυτούς που δεν ενοχλούνται από τον ισλαμοφασίστα Ερντογάν, τα ζώα της Χαμάς και τον φασίστα Πούτιν, επίσης, το μέλλον της Δύσης είναι κάτι περισσότερο από ζοφερό.