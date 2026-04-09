Όπως πάει ο Μακάριος Δρουσιώτης θα μας βάλει όλους τσουβαλιασμένους στην αδελφότητα των Ροδοσταύρων. Για δεύτερη φορά χθες προσπάθησε να μειώσει σε επίπεδο ύποπτων διαρροών τη δημοσιογραφική δουλειά του Φάνη Μακρίδη στον Φιλελεύθερο για την «υπόθεση Σάντη». Με σενάρια που ούτε στη λογική στέκουν, ούτε στη φαντασία.

Έπιασε στα πράσα την Αστυνομία, γράφει, για προσπάθεια συγκάλυψης. Διότι, του είπε ο ανακριτής ότι «υπάρχουν εφαρμογές που κατασκευάζουν μηνύματα» και την επόμενη μέρα ο Φάνης Μακρίδης έγραψε στον Φιλελεύθερο ότι οι ανακριτές εξέτασαν αυτό το ενδεχόμενο. Άρα, γράφει στο σενάριό του ο Δρουσιώτης, «κάνουν διαρροές στον Τύπο, στη βάση ενός προαποφασισμένου σεναρίου ότι είναι πλαστά».

Και κατά μια περίεργη εγκεφαλική ακροβασία, βγάζει και το συμπέρασμα που θεωρεί γεγονός: «Το γεγονός και μόνο ότι η Αστυνομία πλάθει σενάρια και τροφοδοτεί τον Τύπο επιβεβαιώνει αυτό που αναφέρεται στα μηνύματα: υπάρχει πλήρης έλεγχος των κατασταλτικών μηχανισμών».

Λοιπόν, για να εξηγούμαστε. Θαυμάζω το θάρρος ή και το θράσος του Δρουσιώτη, που έγραψε όσα έγραψε με ένα σωρό ονόματα. Δεν θα το έκανε ο καθένας αυτό. Θαυμάζω όμως και τη φαντασία του, που βγάζει συμπεράσματα κατά πάντων, ακόμα και εναντίον συναδέλφων του, λες και όλη η Κύπρος είναι μια γιάφκα εγκληματιών. Αυτό που κάνει με τη δημοσιογραφική δουλειά του Φάνη Μακρίδη είναι τουλάχιστον απαράδεκτο.

Ο Φάνης ερευνά όλη μέρα και προσπαθεί να γράφει όσα ανακαλύπτει με σοβαρότητα και χωρίς εγκεφαλικούς ακροβατισμούς. Το ότι έγραψε το γεγονός ότι οι αστυνομικοί ανακριτές εξέτασαν και το ενδεχόμενο να υπάρχουν εφαρμογές που κατασκευάζουν μηνύματα, σημαίνει ότι εργάστηκε σκληρά για να βρει τις πληροφορίες του, όπως κάνουν όλοι οι δημοσιογράφοι, που διερευνούν ένα θέμα.

Ο τρόπος που το παρουσιάζει ο Δρουσιώτης είναι ως να καθόταν στο γραφείο του και περίμενε τις διαρροές των αστυνομικών για να κάνει τη δουλειά του. Δηλαδή, οι αστυνομικοί και οι δημοσιογράφοι «πλάθουν σενάρια» εναντίον του Δρουσιώτη. Διότι, λέει, «πριν καν προσέλθω για να δώσω τα στοιχεία που έχω στην κατοχή μου, πριν τα δουν, πριν τα αξιολογήσουν, αναζητούσαν τρόπους να αποδείξουν ότι είναι πλαστά και κάνουν διαρροές στον Τύπο».

Πρόκειται για φαντασία χωρίς όρια. Το γεγονός είναι ότι τα διερευνώμενα μηνύματα τα είχε η Αστυνομία πριν τα παραδώσει ο ίδιος. Τα είχε από τον Νίκο Κληρίδη, ίσως και από άλλους. Επίσης, μέχρι να πάει ο Δρουσιώτης να καταθέσει, οι ανακριτές είχαν τρεις συναντήσεις με τη Σάντη.

Επομένως, το λογικό θα ήταν να ξεκινήσουν τις έρευνες χωρίς να περιμένουν τον ίδιο, που χρειάστηκε κάποιες μέρες να τα ετοιμάσει σε πακέτο. Αλίμονο αν δεν το έκαναν. Σε αυτή τη στήλη έγραψα από την περασμένη Πέμπτη ότι όφειλαν να ξεκινήσουν έρευνες χωρίς να τον περιμένουν. Πολύ καλά έκαναν και έμαθαν ότι υπάρχουν εφαρμογές που κατασκευάζουν μηνύματα με φαντασία και με αληθοφάνεια.

Το συμπέρασμα ότι επειδή δεν τον περίμεναν σημαίνει ότι «αναζητούσαν τρόπους να αποδείξουν ότι είναι πλαστά» και ότι επειδή έγραψε ένας δημοσιογράφος στην εφημερίδα του την πληροφορία για το τι κάνουν οι ανακριτές, σημαίνει ότι ο δημοσιογράφος κάνει κάτι μεμπτό, δεν είναι γεγονός είναι σενάριο δημοσιογραφικής φαντασίας. Ως να απέκτησαν οι δημοσιογράφοι Νονό, και αν τολμήσουν να γράψουν πληροφορίες για ένα θέμα που απασχολεί όλη την Κύπρο, θα υποστούν επίθεση. Για να μην ασχολούνται με το θέμα; Να το πλασάρει μόνος του στο FB; Ίσως.

Πολύ σωστή η απόφαση, που ανακοίνωσε χθες ο υπουργός Δικαιοσύνης, ότι τα τεκμήρια που έχουν εξασφαλιστεί θα αποσταλούν άμεσα στην Europol για διενέργεια δικανικού ελέγχου. Απ΄ ό,τι φαίνεται τα μόνα τεκμήρια που υπάρχουν είναι τα μηνύματα. Γι΄ αυτό πρέπει να αποφασιστεί αν είναι πλαστά ή όχι. Ελπίζω να μάθουμε σύντομα την αλήθεια για μια τόσο σοβαρή υπόθεση, που αν είναι γεγονός σημαίνει ότι η Κύπρος δεν έχει σωτηρία. Αν ο δικανικός έλεγχος της Europol αποδείξει κάτι άλλο ελπίζω να μη διαβάσουμε άλλο… ρεπορτάζ ότι έχει και η Europol προαποφασισμένο σενάριο ότι είναι πλαστά.