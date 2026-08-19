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Στο 4,4% ανήλθε ο ετήσιος πληθωρισμός στην Κύπρο τον Ιούλιο του 2026, καταγράφοντας την τρίτη υψηλότερη επίδοση μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποίησε η Eurostat.

Ο εναρμονισμένος δείκτης τιμών καταναλωτή στην Κύπρο αυξήθηκε από 4,1% τον Ιούνιο σε 4,4% τον Ιούλιο. Σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα, οι τιμές παρουσίασαν άνοδο 0,7%.

Η επιτάχυνση είναι ιδιαίτερα έντονη σε ετήσια βάση, καθώς τον Ιούλιο του 2025 ο πληθωρισμός στην Κύπρο είχε διαμορφωθεί μόλις στο 0,1%. Από τις αρχές του 2026 καταγράφεται συνεχής ανοδική πορεία: από 0,9% τον Φεβρουάριο, ο πληθωρισμός αυξήθηκε σε 1,5% τον Μάρτιο, 3% τον Απρίλιο και 3,5% τον Μάιο, προτού φτάσει στο 4,1% τον Ιούνιο και στο 4,4% τον Ιούλιο.

Με τη συγκεκριμένη επίδοση, η Κύπρος βρέθηκε σημαντικά πάνω από τον μέσο όρο τόσο της ευρωζώνης όσο και της ΕΕ. Ο ετήσιος πληθωρισμός στην ευρωζώνη αυξήθηκε στο 2,9% τον Ιούλιο, από 2,8% τον Ιούνιο, ενώ στην ΕΕ ανήλθε στο 3%, από 2,9%.

Υψηλότερο πληθωρισμό από την Κύπρο κατέγραψαν μόνο η Ρουμανία, με 8,2%, και η Λιθουανία, με 5,4%. Η Κύπρος μοιράστηκε την τρίτη θέση με τη Βουλγαρία, όπου ο δείκτης διαμορφώθηκε επίσης στο 4,4%.

Στον αντίποδα, τα χαμηλότερα ποσοστά καταγράφηκαν στη Σουηδία, με 0,3%, στην Τσεχία, με 1,3%, καθώς και στη Δανία και την Ουγγαρία, με 1,6%.

Σε σχέση με τον Ιούνιο, ο ετήσιος πληθωρισμός υποχώρησε σε 15 κράτη μέλη, παρέμεινε αμετάβλητος σε τρία και αυξήθηκε σε εννέα, μεταξύ των οποίων και η Κύπρος.

Σε επίπεδο ευρωζώνης, τη μεγαλύτερη συμβολή στον ετήσιο πληθωρισμό είχαν οι υπηρεσίες, προσθέτοντας 1,55 ποσοστιαίες μονάδες. Ακολούθησε η ενέργεια με συμβολή 0,94 μονάδων, ενώ τα μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά και τα τρόφιμα, τα αλκοολούχα ποτά και ο καπνός πρόσθεσαν από 0,23 μονάδες.

Ο πληθωρισμός της ενέργειας στην ευρωζώνη επιταχύνθηκε στο 10,3% τον Ιούλιο, από 8,5% τον Ιούνιο. Οι τιμές των υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 3,3%, των τροφίμων, αλκοολούχων ποτών και καπνού κατά 1,2% και των μη ενεργειακών βιομηχανικών αγαθών κατά 0,9%.