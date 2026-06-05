ΤΗΝ Αννίτα Δημητρίου επέλεξε για δεύτερη θητεία, η Βουλή, που προέκυψε από τις εκλογές της 24ης Μαίου. Με νέο σύστημα εκλογής, μετά από έντονο παρασκήνιο και διεργασίες, που προηγήθηκαν τις τελευταίες ημέρες και τελευταίες ώρες, πριν τη συνεδρία της Βουλής, έγινε η επιλογή.

ΕΙΝΑΙ προφανές πως η κ. Δημητρίου, κουβαλώντας ήδη μια θητεία, αναλαμβάνει ένα βαρύ φορτίο, με πολλές ευθύνες. Ευθύνες, τις οποίες «σηκώνει» ο εκάστοτε Πρόεδρος του Κοινοβουλίου, ο οποίος είναι και ο δεύτερος τη τάξει στο κράτος μας.

Ο ΕΚΑΣΤΟΤΕ Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, θεσμικά είναι πρώτος μεταξύ ίσων αλλά και εκείνος, που πρέπει, με βάση το σύνταγμα, να συνεργάζεται με την εκτελεστική εξουσία. Είναι το βασικό κανάλι επικοινωνίας και συνεννόησης με την κυβέρνηση.

ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ, έχει το βάρος να προωθήσει τη συζήτηση των νομοσχεδίων και γενικά τις αλλαγές, που πρέπει να γίνουν στο κράτος. Τουλάχιστον να συζητηθούν όλα αυτά και εάν κριθεί πως θα πρέπει να υιοθετηθούν να προχωρήσουν στην ψήφισή τους.

Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ των προηγούμενων χρόνων έχει αποδείξει εν πολλοίς, πως συναίνεση, συνεννόηση μπορεί να υπάρξει. Φτάνει, βέβαια, να υπάρχουν οι κατάλληλες συνθήκες, οι οποίες εξαρτώνται από το καλό κλίμα και τη διάθεση, την πρόθεση για συνεργασία.

Η ΝΕΑ Πρόεδρος της Βουλής, Αννίτα Δημητρίου, έχει την εμπειρία της προηγούμενης πενταετίας. Στην πρώτη της ομιλία μετά την εκλογή της, έστειλε ένα μήνυμα, που συνδέεται και με το κλίμα που κυριαρχεί στην κοινωνία. Το κλίμα απαξίωσης των κομμάτων και των θεσμών. Ανέφερε η κ. Δημητρίου απευθυνόμενη στους συναδέλφους της βουλευτές: «Να κρατήσουμε ψηλά το κύρος της Βουλής. Να εργαστούμε με καθαρότητα, αλληλοσεβασμό και αποτέλεσμα. Να αποδείξουμε ότι οι θεσμοί μας μπορούν να εμπνέουν εμπιστοσύνη. Να βοηθήσουμε την Κύπρο μας να υπερβεί τις προκλήσεις και να προχωρήσει μπροστά». Ανέφερε ακόμη πως «ο μεγαλύτερος κίνδυνος για τη δημοκρατία είναι να βλέπουν οι πολίτες τη δική τους Βουλή ως περιχαρακωμένο στεγανό, αποκομμένο από την κοινωνία, αδιάφορο απέναντι στις αγωνίες τους».

Ο ΣΤΟΧΟΣ των θεσμών είναι η εξυπηρέτηση των πολιτών. Και έχει σημασία αυτό να είναι στην πρώτη γραμμή της πολιτικής όλων.

Η ΕΚΛΟΓΗ της Προέδρου της Βουλής, στέλνει και μηνύματα, κυρίως σε ό,τι αφορά τις συνεργασίες, εντός και εκτός κοινοβουλίου. Συνεργασίες, που αντανακλούν και το αποτέλεσμα των πρόσφατων βουλευτικών εκλογών.