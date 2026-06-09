ΝΕΑ πρόκληση από την κατοχική Τουρκία. Παρενόχλησε κρατικά αεροσκάφη, που μετέφεραν υπουργούς Άμυνας κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που έρχονταν στην Κύπρο. Όλα αυτά συνέβησαν την περασμένη Κυριακή και δεν ήταν η πρώτη φορά, που η Τουρκία προσφεύγει σε αυτές τις ακραίες μεθόδους.

Η κατοχική πλευρά παρενόχλησε τα αεροσκάφη που μετέφεραν τον υπουργό Εθνικής Άμυνας της Ελλάδος, Νίκο Δένδια και των ομολόγων του της Γαλλίας και της Ολλανδίας. Όπως μεταδόθηκε, υπήρξαν παρεμβολές στην επικοινωνία του αεροσκάφους από το λεγόμενο Πύργο Ελέγχου του παράνομου αεροδρομίου της Τύμπου. Ταυτόχρονα, από την Τύμπου απογειώθηκαν δυο τουρκικά F-16, τα οποία παρακολουθούσαν από απόσταση τα κρατικά αεροσκάφη Ευρωπαίων υπουργών, που κατευθύνονταν στην Κύπρο. Τα F-16 βρίσκονται στα κατεχόμενα από τον περασμένο Μάρτιο, μετά την έναρξη του πολέμου ΗΠΑ- Ισραήλ κατά του Ιράν.

ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ότι οι Ευρωπαίοι υπουργοί Άμυνας βρίσκονταν χθες στο νησί για το άτυπο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων (Άμυνας), που φιλοξενήθηκε στη Λευκωσία, στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το γεγονός ότι οι υπουργοί έρχονταν στην Κύπρο για να συμμετάσχουν σε σύνοδο της Ευρωπαϊκής Ένωση, καθιστά την τουρκική συμπεριφορά πρόκληση κατά του συνόλου των κρατών-μελών. Καθιστά την τουρκική εχθρική ενέργεια κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΘΑ μπορούσε κανείς να διερωτηθεί σε σχέση με τη στάση της κατοχικής Τουρκίας, καθώς διανύουμε, όπως συναφώς αναφέρεται, μια περίοδο κατά την οποία η Άγκυρα επιχειρεί να αναθερμάνει τις σχέσεις της με την Ε.Ε. Πώς μπορεί, όμως, να επιδιώκει τούτο και ταυτόχρονα να προβαίνει σε τέτοιες ακραίες και εν πολλοίς απαράδεκτες ενέργειες;

ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ δε πως αυτές οι παρενοχλήσεις κρατικών αεροσκαφών σημειώθηκαν ενώ ξεκινά μια νέα προσπάθεια στο Κυπριακό με τις επαφές, που έχει ξεκινήσει στη Λευκωσία, η Προσωπική Απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για το Κυπριακό, Μαρία Άνχελα Ολγκίν. Φαίνεται πως τίποτε δεν επηρεάζει την Άγκυρα.

ΘΕΛΕΙ και ανάπτυξη σχέσεων με την Ε.Ε., ξεπάγωμα της ενταξιακής της πορείας και ταυτόχρονα προβαίνει σε ενέργειες, που λογικά θα πρέπει να απομακρύνουν την τουρκική πλευρά από αυτό το στόχο. Δεν το αντιλαμβάνεται τούτο η Άγκυρα; Προφανώς και το αντιλαμβάνεται. Ωστόσο, είναι σαφές πως αυτή η συμπεριφορά, είναι απόρροια και της ανοχής, που επιδεικνύουν εταίροι μας έναντι της κατοχικής δύναμης.

ΜΙΑ χώρα, όπως η Τουρκία, η οποία κατέχει εδάφη κράτους-μέλους, της Κυπριακής Δημοκρατίας, θα έπρεπε να τύγχανε διαφορετικής αντιμετώπισης. Να αισθάνεται την πίεση της Ένωσης.