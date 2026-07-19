«Άλλαξε προς το καλύτερο η ζωή μου, όταν το περασμένο καλοκαίρι έγινα μέλος του Κέντρου Μνήμης και Δημιουργικής Έκφρασης του Παρατηρητηρίου Τρίτης Ηλικίας Κύπρου», μου ανέφερε μια 70χρονη κυρία, μητέρα και γιαγιά στη Λεμεσό. «Ανακάλυψα – πρόσθεσε – ότι μπορώ να ζωγραφίζω, να χορεύω, να τραγουδώ, να γυμνάζομαι, αλλά και να κάνω νέους φίλους.

Δυστυχώς στην Κύπρο οι άνθρωποι δεν προσέχουν τους ηλικιωμένους συμπολίτες τους, οι οποίοι είναι λίγο πολύ αόρατοι και χρειάζεται να κάνουν μια…έξτρα προσπάθεια για να τους προσέξουν οι άλλοι και να ενδιαφερθούν γι’ αυτούς».

Η συνομιλήτρια μου δεν αναφερόταν βέβαια, μόνο στο ερωτικό ενδιαφέρον, η παρατήρηση της όμως, αφορά και την ερωτική πτυχή της ζωής των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας, που σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να περιλαμβάνει σεξουαλική επαφή και σε κάποιες όχι. Στην ιστοσελίδα του Παρατηρητηρίου τονίζεται ότι «μυαλό και μνήμη ενισχύονται όταν ένα άτομο είναι ικανοποιημένο και από την ερωτική του ζωή. Η καλή σεξουαλική ζωή δεν βελτιώνει απλά τη διάθεση, αλλά ενισχύει και τη δύναμη και τη λειτουργία του εγκεφάλου.

Ολλανδοί ερευνητές από το Κέντρο Ψυχικής Υγείας Altrecht σχολίασαν ότι η ηλικία δεν αποτελεί εμπόδιο για μια ενεργή σεξουαλική ζωή, ότι το σεξ δεν είναι μόνο για τις νεαρές ηλικίες και ότι πολλοί άνθρωποι συνεχίζουν να έχουν σεξουαλικά συναισθήματα κατά τη διαδικασία της γήρανσης».

Η υπεύθυνη του Κέντρου Μνήμης Γιαννούλα Αντωνίου (μητέρα του εκτελεστικού προέδρου του Παρατηρητηρίου Δήμου Αντωνίου) μου είπε ότι μετά τις καλοκαιρινές διακοπές θα οργανωθούν εργαστήρια και συζητήσεις με ειδικούς επιστήμονες για το θέμα αυτό.

Μου ανέφερε χαρακτηριστικά την περίπτωση ζευγαριού που «γνωρίστηκαν σε οίκο ευγηρίας της επαρχίας Λεμεσού, συνδέθηκαν ερωτικά και έζησαν μια πολύ όμορφη περίοδο της ζωής τους. Ο έρωτάς τους ήταν πλατωνικός, δεν υπήρχε σεξουαλική επαφή, αλλά η σχέση τους αυτή, τους έκανε πραγματικά ευτυχισμένους. Και ενθουσίασε όλους τους ένοικους του οίκου ευγηρίας!».