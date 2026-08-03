Η Χαμάς συμφώνησε για πρώτη φορά με την πρόταση αφοπλισμού του Συμβουλίου Ειρήνης (Board of Peace), το οποίο υποστηρίζεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες, αν και το Ισραήλ δεν έχει ακόμη απαντήσει. Είναι όμως το Συμβούλιο Ειρήνης η σωστή πορεία προς μια διαρκή ειρήνη στη Γάζα;

Το Συμβούλιο Ειρήνης θα λειτουργεί ως ο κεντρικός διεθνής φορέας που θα επιβλέπει τη μετάβαση της Γάζας από τον πόλεμο στην ειρήνη, βάσει του νέου πλαισίου. Αντί να κυβερνά άμεσα την περιοχή, θα συντονίζει την εφαρμογή της συμφωνίας, διασφαλίζοντας ότι κάθε στάδιο του σχεδίου – από τον αφοπλισμό της Χαμάς έως την αποχώρηση του ισραηλινού στρατού – θα υλοποιείται όπως προβλέπεται.

Παράλληλα, θα επιβλέπει τη διανομή της διεθνούς ανθρωπιστικής βοήθειας και την πολυδισεκατομμυρίων δολαρίων προσπάθεια ανοικοδόμησης, με στόχο την αποκατάσταση των κατεστραμμένων υποδομών της Γάζας.

Οι αρμοδιότητες του Συμβουλίου θα εκτείνονται πέρα από την ανοικοδόμηση. Θα εποπτεύει την πολυεθνική Διεθνή Δύναμη Σταθεροποίησης (International Stabilisation Force), η οποία θα είναι υπεύθυνη για τη διατήρηση της ασφάλειας κατά τη μεταβατική περίοδο, θα παρακολουθεί τη συμμόρφωση με τη συμφωνία ειρήνης και θα συμβάλει στη δημιουργία μιας νέας παλαιστινιακής τεχνοκρατικής διοίκησης που θα αντικαταστήσει τη Χαμάς στη διακυβέρνηση της Γάζας. Στην πράξη, το Συμβούλιο θα λειτουργεί ως ο πολιτικός και διοικητικός συντονιστής της μεταπολεμικής μετάβασης, φέρνοντας υπό έναν ενιαίο μηχανισμό εποπτείας τις χώρες-δωρητές, τους εταίρους στον τομέα της ασφάλειας και τους διεθνείς οργανισμούς.

Σύμφωνα με την υφιστάμενη πρόταση, το Συμβούλιο θα ηγείται από τις Ηνωμένες Πολιτείες, με πρόεδρο τον Ντόναλντ Τραμπ. Θα απαρτίζεται από ανώτερους Αμερικανούς αξιωματούχους, καθώς και από εκπροσώπους των συμμετεχουσών χωρών που θα εμπλέκονται στην ανοικοδόμηση, την ασφάλεια και την ανθρωπιστική βοήθεια.

Το Συμβούλιο περιλαμβάνει εκπροσώπους των συμμετεχόντων κρατών-μελών. Σύμφωνα με το Reuters, στα ιδρυτικά μέλη συγκαταλέγονται οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Ισραήλ, η Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κατάρ, η Ινδονησία, το Καζακστάν, η Ουγγαρία, η Βουλγαρία, η Αργεντινή, το Ελ Σαλβαδόρ και η Παραγουάη, μεταξύ άλλων, ενώ πολλές ευρωπαϊκές χώρες συμμετείχαν μόνο ως παρατηρητές και όχι ως πλήρη μέλη. Η Κύπρος είναι μία από αυτές.

Ενώ οι υποστηρικτές του σχεδίου υποστηρίζουν ότι ένας φορέας υπό την ηγεσία των Ηνωμένων Πολιτειών θα διαθέτει την απαραίτητη ισχύ και τους αναγκαίους πόρους για την εφαρμογή μιας τόσο σύνθετης συμφωνίας, οι επικριτές του θεωρούν ότι η δομή αυτή παρέχει στην Ουάσιγκτον δυσανάλογη επιρροή στο μέλλον της Γάζας και αφήνει τους Παλαιστινίους με περιορισμένη εκπροσώπηση στα ανώτερα επίπεδα λήψης αποφάσεων του Συμβουλίου.

Ωστόσο, η ειρήνη δεν μπορεί να επιβληθεί από τα πάνω.

Με μια πρώτη ματιά, το προτεινόμενο Συμβούλιο Ειρήνης μοιάζει να είναι ακριβώς αυτό που χρειάζεται η Γάζα. Ύστερα από σχεδόν τρία χρόνια καταστροφικών ισραηλινών επιθέσεων, η προοπτική μιας συντονισμένης ανοικοδόμησης, διεθνών επενδύσεων και ενός σαφούς οδικού χάρτη προς τη σταθερότητα είναι εύλογα ελκυστική. Ένας φορέας ικανός να επιβλέπει δισεκατομμύρια σε ανθρωπιστική και αναπτυξιακή βοήθεια, να διαχειρίζεται ζητήματα ασφάλειας και να καθοδηγεί την πολιτική μετάβαση της Γάζας προσφέρει κάτι που λείπει από την περιοχή εδώ και δεκαετίες: ένα συνεκτικό σχέδιο.

Ωστόσο, το Συμβούλιο εγείρει και ένα άβολο ερώτημα: ποιος αποφασίζει πώς μοιάζει η ειρήνη;

Η πρόταση συγκεντρώνει εξαιρετικά εκτεταμένες εξουσίες στα χέρια ενός διεθνούς οργάνου, το οποίο ηγείται από τις Ηνωμένες Πολιτείες και υποστηρίζεται από έναν συνασπισμό ξένων κυβερνήσεων. Θα μπορούσε, μάλιστα, να υποστηρίξει κανείς ότι πρόκειται για μια προσπάθεια του Προέδρου Τραμπ να αποδυναμώσει περαιτέρω τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών.

Το Συμβούλιο Ειρήνης υπόσχεται ασφάλεια, ανθρωπιστική ανακούφιση και θεσμικές μεταρρυθμίσεις. Ταυτόχρονα, όμως, συγκεντρώνει πρωτοφανείς εξουσίες σε έναν εξωτερικό φορέα, όπου η παλαιστινιακή εκπροσώπηση στα ανώτατα επίπεδα είναι περιορισμένη. Η ίδια του η ονομασία παραπέμπει στη συμφιλίωση. Ωστόσο, για πολλούς Παλαιστινίους, το κεντρικό ζητούμενο δεν ήταν ποτέ απλώς η αποκατάσταση της τάξης, αλλά το δικαίωμα να καθορίζουν οι ίδιοι το πολιτικό τους μέλλον.

Η ιστορία προσφέρει λόγους για επιφύλαξη. Διεθνείς διοικήσεις στη Βοσνία, στο Κόσοβο και αλλού συνέβαλαν στον τερματισμό της βίας και στην ανοικοδόμηση των θεσμών, αλλά βρέθηκαν επίσης αντιμέτωπες με κατηγορίες για δημοκρατικό έλλειμμα και παρατεταμένο εξωτερικό έλεγχο. Η σταθερότητα μπορεί να επιτευχθεί μέσω διεθνούς εποπτείας, όμως η νομιμοποίηση είναι πολύ δυσκολότερο να εισαχθεί απ’ έξω. Πρέπει τελικά να προέρχεται από εκείνους που κυβερνώνται.

Τίποτα από τα παραπάνω δεν σημαίνει ότι το Συμβούλιο Ειρήνης είναι καταδικασμένο να αποτύχει. Οι στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ στη Γάζα έχουν προκαλέσει μια τεράστια ανθρωπιστική καταστροφή. Η διεθνής εμπλοκή είναι αναγκαία. Ωστόσο, ένας θεσμός που προέρχεται από έναν προκαθορισμένο, ιδιωτικής ιδιοκτησίας οργανισμό, με ελάχιστη παλαιστινιακή εκπροσώπηση, δεν μπορεί να αποτελεί τη μοναδική απάντηση.

Αν η ειρήνη πρόκειται να διαρκέσει, δεν μπορεί να στηρίζεται αποκλειστικά σε ξένες εγγυήσεις, στρατιωτικούς παρατηρητές ή διεθνείς διασκέψεις δωρητών. Πρέπει να στηρίζεται και στην πολιτική νομιμοποίηση. Χωρίς ουσιαστική παλαιστινιακή κυριότητα της διαδικασίας, ακόμη και η πιο εξελιγμένη αρχιτεκτονική ειρήνης κινδυνεύει να εξελιχθεί σε μια ακόμη εξωτερικά διαχειριζόμενη διευθέτηση, η οποία μπορεί να ανοικοδομήσει κτίρια, αλλά δυσκολεύεται να οικοδομήσει εμπιστοσύνη.