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Ο Νικόλας Παπαδόπουλος αφήνει όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά για τις προεδρικές εκλογές. Η Χριστιάνα Ερωτοκρίτου επιμένει να βάζει στο τραπέζι το σενάριο της αυτόνομης καθόδου του ΔΗΚΟ στις προεδρικές εκλογές. Ο Χρύσης Παντελίδης επαναλαμβάνει, με κάθε ευκαιρία, την ιδέα μιας κεντροδεξιάς συνεργασίας στις προεδρικές εκλογές. Όλα αυτά, τη στιγμή που το ΔΗΚΟ στηρίζει την Κυβέρνηση Χριστοδουλίδη και επιδιώκει να έχει το ρόλο του βασικού πυλώνα της διακυβέρνησης.

Τελικά, τι απ’ όλα ισχύει στο ΔΗΚΟ;

Οι δηλώσεις των τελευταίων ημερών από αξιωματούχους του κόμματος έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον ως προς την αντίληψη που επικρατεί στους κόλπους του ΔΗΚΟ γύρω από το θέμα των προεδρικών εκλογών. Δηλώσεις που έγιναν μετά και τον τελευταίο ανασχηματισμό της Κυβέρνησης από τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη, ο οποίος έδωσε στο κυβερνητικό σχήμα έντονο δηκοϊκό χρώμα.

Όπως και να το δει κάποιος, όταν ένα κόμμα έχει τέσσερις υπουργούς στο Υπουργικό Συμβούλιο, αλλά και ισχυρή παρουσία σε ημικρατικούς οργανισμούς, διαθέτει αναμφίβολα σημαντικό κυβερνητικό αποτύπωμα.

Πώς γίνεται, όμως, ένα κόμμα με τέσσερις υπουργούς στην Κυβέρνηση και ισχυρή παρουσία στον κρατικό μηχανισμό να αφήνει, διά στόματος μάλιστα μελών της ηγεσίας του, ανοιχτή την πόρτα ακόμη και στο ενδεχόμενο στήριξης άλλου υποψηφίου στις προεδρικές εκλογές;

Ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ δήλωσε χαρακτηριστικά, στις αρχές της εβδομάδας, κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στη μεσημβρινή εκπομπή του ΑΝΤ1, ότι ξεκίνησε ο κομματικός διάλογος με τη βάση και τα στελέχη του κόμματος.

«Το πρώτο πράγμα που πρέπει να γνωρίζουμε είναι ποιοι θα είναι οι πιθανοί υποψήφιοι για τις προεδρικές εκλογές. Δεν γνωρίζουμε αν θα είναι υποψήφιος ο κ. Χριστοδουλίδης», είπε. Στην ερώτηση, μάλιστα, για το ενδεχόμενο να στηρίξει το ΔΗΚΟ εκ νέου τον νυν Πρόεδρο, απάντησε ότι «αυτό θα το αποφασίσουν τα συλλογικά όργανα του κόμματος, όταν ολοκληρωθεί η δική μας διαδικασία για τις προεδρικές εκλογές».

Από την άλλη, μιλώντας στην εκπομπή του Alpha, η αναπληρώτρια πρόεδρος του ΔΗΚΟ, Χριστιάνα Ερωτοκρίτου, είπε ότι το κόμμα μπορεί να διεκδικήσει, με δικό του υποψήφιο, το ανώτατο αξίωμα της Κυπριακής Δημοκρατίας, επικαλούμενη την πορεία και την εμπειρία που αποκόμισε κατά τη θητεία του αείμνηστου Τάσσου Παπαδόπουλου.

Η κ. Ερωτοκρίτου, επικαλούμενη την ιστορία και την εμπειρία του κόμματος, εξέφρασε την εκτίμηση ότι το ΔΗΚΟ είναι σε θέση να μη λειτουργήσει υποστηρικτικά έναντι καμίας υποψηφιότητας άλλων κομμάτων και να κατέλθει στις εκλογές με δικό του υποψήφιο.

Διευκρίνισε, βέβαια, ότι η αυξημένη συμμετοχή του ΔΗΚΟ στην Κυβέρνηση Νίκου Χριστοδουλίδη, αφήνει ικανοποιημένη την ηγεσία και τους υποστηρικτές του κόμματος, γεγονός που, όπως είπε, επιτρέπει στο ΔΗΚΟ να παραμένει στη συγκυβέρνηση.

Ο δε βουλευτής του κόμματος, Χρύσης Παντελίδης, σε συνέντευξή του στον «Φ», αφού αναφέρθηκε στη de facto, άτυπη αλλά αποτελεσματική συνεργασία ΔΗΣΥ και ΔΗΚΟ στη Βουλή, είπε πως, εάν αυτή επεκταθεί και στο επίπεδο μιας διακυβέρνησης, «είναι κάτι που δεν μπορώ να το προβλέψω αυτή τη στιγμή, όμως δεν έχω κανένα δισταγμό να δηλώσω πως στηρίζω ανεπιφύλακτα ένα τέτοιο σενάριο».

Στην όλη συζήτηση ήρθε χθες να προστεθεί και η δήλωση του εκ των αντιπροέδρων του ΔΗΚΟ και υπουργού Υγείας, Νεόφυτου Χαραλαμπίδη, ο οποίος είπε ότι το ΔΗΚΟ «έχει πρόεδρο και έχει και υποψήφιο για το 2028». Μια θέση την οποία, προφανώς, συμμερίζονται και άλλα στελέχη του κόμματος, περιλαμβανομένων και των υπουργών του.

Τελικά, λοιπόν, τι συμβαίνει στο ΔΗΚΟ;

Είναι πράγματι τόσο απλά τα πράγματα και κάποιοι επιχειρούν να τα κάνουν σύνθετα ή, αντίθετα, είναι πολύ πιο σύνθετα απ’ όσο κάποιοι θέλουν να εμφανίζονται;