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Δυσκολεύομαι πολύ να καταλάβω γιατί ο Αλέξης Τσίπρας επιστρέφει στον τόπο του εγκλήματος. Σαν να μην πέρασε μια μέρα από τότε που ηττήθηκε βαριά στις εκλογές του 2019, ενώ 4 χρόνια πριν το 2015 σάρωσε με 35,46% και σχημάτισε κυβέρνηση πλειοψηφίας με τους ΑΝΕΛ του Πάνου Καμμένου να του χαρίζουν άλλες 11 έδρες.

Έχω κάποιες εξηγήσεις. Δεν είμαι, όμως, έτοιμος να τις αμολήσω τώρα. Χρειάζομαι χρόνο να διαβάσω τις σημειώσεις μου. Πολλές. Και τις δικές του.

Τα περί ανάγκης για sabbatical (εκπαιδευτική άδεια), και rebranding (αναδιαμόρφωση του πολιτικού του στάτους), πείθουν μόνο εκείνους που δεν καταλαβαίνουν τον ορισμό αυτών των δύο όρων.

Όσο για το πρόχειρο photo-call σε ένα ασυγύριστο γραφείο στο Χάρβαρντ, όποιος επέλεξε το συγκεκριμένο «ντεκόρ», καλύτερα να ασχοληθεί με καλλιέργεια μυρμηγκιών – πάνω από 200 είδη υπάρχουν. Τα ονομάζουν «εξειδικευμένους γεωργούς» εδώ και εκατομμύρια χρόνια.

«Γιατί;», ρώτησα την Τεχνητή Νοημοσύνη: «Συλλέγουν κομμάτια φύλλων, τα μασούν και τα χρησιμοποιούν ως λίπασμα για να καλλιεργήσουν συγκεκριμένους μύκητες, οι οποίοι αποτελούν την κύρια τροφή της αποικίας τους».

Αυτό κι αν είναι πραγματικό rebranding! Η λέξη αυτή είναι κλεμμένη από τη δική μας γλώσσα: Άλλαξε ο Μανωλιός, κι έβαλε τα ρούχα του αλλιώς.

Την προηγούμενη φορά, η χώρα χρεωκόπησε. Ο κόσμος, όπως και στην Κύπρο, έκανε ουρές στα ΑΤΜ. Κι αυτός φώναζε «Go Back Madam Merkel» και το πόπολο παραληρούσε. Ποιος τη χάρη του! Ένα αμόρφωτο παιδί. Στέκι του το Πολυτεχνείο. Όλα δένανε.

Επιστρέφοντας, λοιπόν, από το ακαδημαϊκό του sabbatical, το πρώτο πράγμα που έκανε ήταν να γράψει ένα βιβλίο 726 λέξεων και το ονόμασε «Ιθάκη». Πολύ πρωτότυπο.

Με το που κυκλοφόρησε, η Τεχνητή Νοημοσύνη τα είπε όλα και του χάλασε το μπεστ σελερ. Πάρτε μια γεύση:

Τα viral χιουμοριστικά βίντεο και τα σατιρικά κλιπ κυκλοφόρησαν με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης (AI) που απεικονίζουν τον Αλέξη Τσίπρα να μιλά μελίρρυτα για την «Ιθάκη» και κυκλοφόρησαν ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Τα βίντεο αυτά είναι προϊόντα ψηφιακής σύνθεσης και πολιτικής σάτιρας που δημιουργήθηκαν εξ ολοκλήρου με εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης.

Στα AI βίντεο σατιρίζεται η πολιτική επικαιρότητα, παρουσιάζοντας τον «ψηφιακό» Αλέξη Τσίπρα σε παράλληλα σύμπαντα –ακόμη και με χιουμοριστικές αναφορές σε αθλητικά δρώμενα ή νέα κόμματα– με αφορμή τον τίτλο και τον σάλο γύρω από το ομότιτλο βιβλίο. Μα «Ιθάκη», τώρα; Ποιος τον συμβούλευσε να βάλει αυτόν τον τίτλο; Μάλλον ο εαυτός του. Έπεσε πολύ γέλιο!

Πάντως, επειδή στις λαοπρόβλητες προεκλογικές συγκεντρώσεις, ο κόσμος θέλει πάντα πιασάρικα τραγούδια. Κι η αφεντιά μου, γνωστός προβοκάτορας, προτείνει να ξεκινήσει την πρώτη του συγκέντρωση από την Πλατεία Συντάγματος και με το υπέροχο τραγούδι του Διονύση Σαββόπουλου, που έχει κυκλοφορήσει τη δική του «Ιθάκη» σε μουσική του Lucio Dalla!

(*) Θυμάστε το «Go Back Madam Merkel»; Έ, να ετοιμάζεστε!