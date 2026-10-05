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Η πρωθυπουργός της Ιταλίας είχε διατηρήσει μια από τις πιο σταθερές φιλοϊσραηλινές γραμμές στην Ευρώπη, καθώς είχε υποστηρίξει το «δικαίωμα» του Ισραήλ στην αυτοάμυνα μετά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου. Για αυτό έχει σημασία που ενώπιον της 81ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ τόνισε ότι το Ισραήλ ξεπέρασε τη γραμμή της αντιμετώπισης της τρομοκρατίας και προκάλεσε σφαγή αμάχων στη Γάζα, ανακοινώνοντας μάλιστα ότι η Ιταλία θα στηρίξει πιθανές ευρωπαϊκές κυρώσεις κατά του γενοκτονικού αυτού κράτους. Παρόμοια παρέμβαση έκανε και ο Εμμανουέλ Μακρόν.

Φυσικά, οι παρεμβάσεις αυτές έρχονται με πολλή καθυστέρηση, τρία χρόνια μετά την 7η Οκτωβρίου και ενώ οι σφαγές στη Γάζα και στη Δυτική Όχθη δεν σταμάτησαν ποτέ.

Υπάρχουν, βέβαια, χώρες που διέκριναν από την πρώτη στιγμή ότι το Ισραήλ δεν είχε σκοπό (ή δικαίωμα) για αυτοάμυνα, αλλά για μια εισβολή, μια εκστρατεία εθνοκάθαρσης, που διεξάγει εδώ και δεκαετίες στη Μέση Ανατολή. Μια από αυτές ήταν η Ιρλανδία, για αυτό και ένας αγώνας ποδοσφαίρου βρέθηκε στο επίκεντρο τις προηγούμενες μέρες. Από τη μέρα που κληρώθηκαν στον ίδιο όμιλο της διοργάνωσης «Πρωτάθλημα Εθνών» Ιρλανδία και Ισραήλ, ξεκίνησε η συζήτηση για το αν πρέπει οι Ιρλανδοί να κατεβούν στα δύο παιχνίδια που θα είχαν μεταξύ τους. Μάλιστα, σε γκάλοπ ιρλανδικής εφημερίδας, το 71% των ερωτηθέντων υποστήριξε ότι δεν πρέπει να κατεβεί η ομάδα έστω κι αν αυτό θα είχε ως αποτέλεσμα την τιμωρία της.

Θέση του προπονητή της εθνικής Ιρλανδίας ήταν ότι «δεν παίζουμε με τη γενοκτονία, παίζουμε ενάντια στη γενοκτονία. Παίζουμε ενάντια στο Ισραήλ, δεν παίζουμε με το Ισραήλ». Έτσι, τέθηκε και αυτός (ο Ισλανδός προπονητής) στο στόχαστρο του Ισραήλ, κάτι που υποχρέωσε τον Ιρλανδό πρωθυπουργό να τον στηρίξει δημοσίως.

Η απόφαση είχε ληφθεί. Οι Ιρλανδοί κατέβηκαν στο γήπεδο -σε ουδέτερο γήπεδο της Σερβίας και χωρίς φιλάθλους «για λόγους ασφαλείας»- για να αντιμετωπίσουν το Ισραήλ. Φόρεσαν μαύρα περιβραχιόνια, δεν έκαναν την καθιερωμένη χειραψία με τους αντιπάλους και έσκυψαν τα κεφάλια τους στον εθνικό ύμνο του Ισραήλ. Στο τρίτο γκολ, ο σκόρερ Τζακ Μόιλαν έβγαλε και έδειξε το περιβραχιόνιό του, στέλνοντας σαφές μήνυμα καταδίκης για τη γενοκτονία στην παλαιστινιακή Γάζα.

Η εθνική της Ιρλανδίας, ακόμα και ο τερματοφύλακας Γκάβιν Μπαζούνου που αρνήθηκε να παίξει, έδειξε ότι το ποδόσφαιρο δεν είναι άσχετο με την αδικία, την καταπίεση, τον πόλεμο και όσα συμβαίνουν στον κόσμο. Διότι οι Ιρλανδοί ξέρουν πολύ καλά από αποικιοκρατία και σφαγές, έχοντας βιώσει στο πετσί τους τον αγγλικό αυταρχισμό, την κατοχή, τον φασισμό. Και έτσι, το 3-0 της μεγάλης Ιρλανδίας, σημαίνει κάτι πολύ περισσότερο, έστω κι αν η UEFA επιμένει να κάνει τα χατήρια στο γενοκτονικό Ισραήλ.