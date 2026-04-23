Η άτυπη Σύνοδος Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Κύπρο συνιστά ένα γεγονός με ιδιαίτερη βαρύτητα, όχι μόνο σε πολιτικό, αλλά και σε οικονομικό και στρατηγικό επίπεδο.

Για πρώτη φορά, το νησί μας φιλοξενεί το ανώτατο θεσμικό όργανο της Ένωσης, σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών ανακατατάξεων και αυξημένων προκλήσεων για την ευρωπαϊκή οικονομία.

Πέραν της προφανούς σημασίας σε επίπεδο συμβολισμού, η συγκυρία αυτή αναδεικνύει κάτι βαθύτερο: τη δυνατότητα της Κύπρου να λειτουργήσει ως ουσιαστικός συνδετικός κρίκος μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ευρύτερης περιοχής της Μέσης Ανατολής και του Κόλπου.

Η παρουσία, μάλιστα, ηγετών τρίτων χωρών στην άτυπη Σύνοδο αποτελεί μια έμπρακτη επιβεβαίωση ότι η περιοχή μας αποκτά αυξανόμενη σημασία για τη διαμόρφωση της επόμενης ημέρας, τόσο σε ό,τι αφορά την ενέργεια και την ασφάλεια, όσο και σε ό,τι αφορά το εμπόριο και τις επενδύσεις.

Για την Κύπρο, το ζητούμενο δεν είναι να επαναλάβει τον γνωστό χαρακτηρισμό της ως «γέφυρα», αλλά να τον καταστήσει λειτουργικό και μετρήσιμο. Να μετατρέψει, δηλαδή, το γεωγραφικό και γεωπολιτικό της πλεονέκτημα σε συγκεκριμένες οικονομικές και επιχειρηματικές ευκαιρίες.

Η διάσταση του τουρισμού δεν μπορεί να αγνοηθεί. Η παρουσία των Ευρωπαίων ηγετών στην Κύπρο, σε μια περίοδο γεωπολιτικής έντασης στην ευρύτερη περιοχή, λειτουργεί ως ισχυρή έμπρακτη επιβεβαίωση ότι η χώρα μας παραμένει ένας ασφαλής και σταθερός προορισμός. Η συγκυρία αυτή προσφέρει μια σημαντική ευκαιρία για ενίσχυση της διεθνούς εικόνας της Κύπρου, ως προορισμού που παραμένει ανεπηρέαστος και αξιόπιστος.

Η μετάβαση από τη θεωρία στην πράξη προϋποθέτει στοχευμένες κινήσεις.

Πρώτον, απαιτείται η περαιτέρω ενίσχυση της διεθνούς επιχειρηματικής παρουσίας της χώρας, μέσα από οργανωμένες πρωτοβουλίες προσέλκυσης επενδύσεων από την ευρύτερη περιοχή. Η συγκυρία της Συνόδου προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία για τη δημιουργία πιο σταθερών και διαρκών διαύλων συνεργασίας με αγορές που αναζητούν αξιόπιστες πύλες εισόδου στην Ευρώπη.

Δεύτερον, είναι αναγκαία η επιτάχυνση των διαδικασιών που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας μας – από τη μείωση της γραφειοκρατίας μέχρι την προώθηση του ψηφιακού μετασχηματισμού. Η αξιοπιστία ενός επιχειρηματικού κόμβου δεν οικοδομείται μόνο στη γεωγραφία, αλλά κυρίως στο περιβάλλον που προσφέρει.

Τρίτον, καθοριστικής σημασίας είναι η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, ώστε να διαμορφωθεί μια συνεκτική στρατηγική για την αξιοποίηση του αυξημένου διεθνούς ενδιαφέροντος. Η επιχειρηματική κοινότητα έχει ρόλο να διαδραματίσει, τόσο στην ανάδειξη ευκαιριών όσο και στην υλοποίησή τους.

Η Σύνοδος Κορυφής στην Κύπρο αποτελεί, κυρίως, μια αφετηρία. Μια ευκαιρία για τη χώρα μας να επανατοποθετηθεί με ουσία στον ευρωπαϊκό και περιφερειακό χάρτη.

Το αν αυτή η ευκαιρία θα αξιοποιηθεί πλήρως, θα εξαρτηθεί από το κατά πόσο θα κινηθούμε με στρατηγική συνέπεια, ταχύτητα και συνεργασία. Διότι, στη σημερινή συγκυρία, οι ρόλοι δεν κατοχυρώνονται, κατακτώνται.