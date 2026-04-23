Αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν σήμερα το πρωί μετά από τη μετωπική σύγκρουση δύο τρένων στη Δανία, σύμφωνα με τις τοπικές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Σύμφωνα με δανέζικα μέσα ενημέρωσης συνολικά 17 άτομα φέρεται να έχουν τραυματιστεί. Τέσσερις είναι σε κρίσιμη κατάσταση σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες. Όλοι οι τραυματίες έχουν απομακρυνθεί από το σημείο με ασθενοφόρα και ελικόπτερο.

Όπως μεταδίδει το Reuters το περιστατικό σημειώθηκε κοντά στην πόλη Hillerød, βόρεια της Κοπεγχάγης, όταν δύο τοπικά τρένα συγκρούστηκαν υπό μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Νωρίτερα εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ανέφερε ότι υπάρχουν τραυματίες μεταξύ των επιβατών, χωρίς να έχουν γίνει γνωστές λεπτομέρειες για τον αριθμό ή την κατάστασή τους. Όπως διευκρίνισε, όλοι οι επιβάτες έχουν απομακρυνθεί από τους συρμούς και δεν υπάρχουν εγκλωβισμένοι.

Politi og redning er til stede ved en større togulykke i Kagerup.



Der er melding om personskade, oplyser vagtchefen i Nordsjællands Politi.



Στο σημείο βρίσκονται από την πρώτη στιγμή διασωστικά συνεργεία, ενώ οι αρχές διεξάγουν έρευνα για τα αίτια του ατυχήματος.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας

«Βρισκόμαστε στη σιδηροδρομική γραμμή μεταξύ Hillerød και Kagerup, στην περιοχή Isterødvejen, όπου σημειώθηκε σοβαρό σιδηροδρομικό ατύχημα. Δύο τρένα συγκρούστηκαν και στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας και των υπηρεσιών διάσωσης. Το τμήμα του δρόμου μεταξύ Isterødvejen και Kagerup έχει κλείσει και αναμένεται να παραμείνει κλειστό για μεγάλο χρονικό διάστημα. Παρακαλούμε τους οδηγούς να συμμορφώνονται με τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Δεν μπορούμε να παρέχουμε περισσότερες πληροφορίες προς το παρόν, αλλά θα συνεχίσουμε να ενημερώνουμε για την εξέλιξη της κατάστασης».

Vi er til stede på togstrækning mellem Hillerød og Kagerup ved Isterødvejen, hvor der er sket en større togulykke. To tog er kørt sammen, og vi er massivt til stede med politi og redningsberedskab. #politidkhttps://t.co/Y4nBAfvd0D — Politi Update (@PolitiUpdate0) April 23, 2026

cnn.gr, protothema.gr