Πάντα με χιουμοριστική διάθεση, ο Νίκος Πογιατζής «καταγράφει» τα τρέχοντα γεγονότα στην Κύπρο και τον Κόσμο.
Το σκίτσο του Νίκου Πογιατζή
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