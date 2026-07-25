Ο «Θεός του Χάους» πλησιάζει τη Γη: Ο αστεροειδής Άποφις με μέγεθος όσο ο Πύργος του Άιφελ θα περάσει σε απόσταση-ρεκόρ – Πότε θα είναι ορατός ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΣΤΟ INTERNET newsroom