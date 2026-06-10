Όταν ανακοινώθηκε η επέκταση του Μουντιάλ από τις 32 στις 48 ομάδες, η συζήτηση περιστράφηκε γύρω από τα αγωνιστικά δεδομένα. Αν θα πέσει η ποιότητα, αν θα αυξηθούν τα παιχνίδια και αν θα ευνοηθούν οι μεγάλες ποδοσφαιρικές δυνάμεις. Λίγοι όμως στάθηκαν σε κάτι εξίσου σημαντικό. Στο πώς θα αλλάξει η εμπειρία του ίδιου του φιλάθλου σε μια διοργάνωση που θα απλωθεί σε τρεις χώρες, 16 πόλεις και χιλιάδες χιλιόμετρα.

Για πολλούς φιλάθλους, το ταξίδι αναμένεται να αποτελέσει μία ολόκληρη περιπέτεια που θα απαιτήσει αεροπλάνα, αλλαγές πολιτειών, διαφορετικές ζώνες ώρας και σημαντικό οικονομικό κόστος.

Και την ίδια στιγμή, στις ίδιες εξέδρες θα βρεθούν άνθρωποι από χώρες που μέχρι πριν από λίγα χρόνια δεν μπορούσαν καν να ονειρευτούν μια παρουσία σε τελική φάση Μουντιάλ.

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