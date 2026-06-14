Την παραμονή του Κωνσταντίνου Λαΐφη γνωστοποίησε ο ΑΠΟΕΛ! Οι γαλαζοκίτρινοι δημοσίευσαν ένα μικρό βίντεο στο οποίο παρουσιάζεται ο Κύπριος στόπερ και που συνοδεύεται με λεζάντα η οποία γράφει «to be continued». Χωρίς να γνωστοποιούνται περισσότερες λεπτομέρειες με αυτόν τον τρόπο η ομάδα της Λευκωσίας διευκρίνισε πως ο Λαίφης παραμένει στον «Αρχάγγελο».

Τις τελευταίες ώρες το όνομα του 33χρονου στόπερ βρέθηκε στο προσκήνιο, κυρίως λόγω του ενδιαφέροντος της ΑΕΚ. Με το συμβόλαιο του να βρίσκεται στον τελευταίο χρόνο η ομάδα της Λάρνακας παρουσιάστηκε έτοιμη να αποκτήσει τον Λαίφη, περισσότερο από κάθε άλλη ομάδα. Παρόλα αυτά, όπως φαίνεται, απέφεραν καρπούς οι προσπάθειες του ΑΠΟΕΛ για να τον δέσει με συμβόλαιο μέχρι το 2029. Ο 71 φορές Κύπριος διεθνής υπέγραψε στους γαλαζοκίτρινους το καλοκαίρι του 2024, πολύ νωρίς μετατράπηκε σε κομβική μονάδα του ρόστερ και ετοιμάζεται πλέον για την τρίτη του χρονιά.

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