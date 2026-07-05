Ανεβαίνει το θερμόμετρο στο Μουντιάλ που συνεχίζεται με κόντρες Βραζιλίας-Νορβηγίας και Μεξικού-Αγγλίας.

Βραζιλία και Νορβηγία έχουν ραντεβού στις 23:00 στο Νιού Τζέρσεϊ. Η ομάδα που θα πάρει το εισιτήριο για τους «8» θα αντιμετωπίσει τον νικητή του αγώνα Μεξικό-Αγγλία.

Το Μεξικό φιλοξενεί στις 03:00 την Αγγλία στο θρυλικό Αζτέκα.

Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί στο ιστορικό Azteca της Πόλης του Μεξικού, ένα γήπεδο που προκαλεί ιδιαίτερα συναισθήματα στους Άγγλους. Πρόκειται για το στάδιο όπου, στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 1986, η Εθνική Αγγλίας γνώρισε τον αποκλεισμό από την Αργεντινή στον προημιτελικό που έμεινε στην ιστορία χάρη στον Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα.

Εκείνο το παιχνίδι έχει χαραχθεί ανεξίτηλα στη μνήμη του ποδοσφαίρου. Ο Μαραντόνα άνοιξε το σκορ με το περίφημο «Χέρι του Θεού», ξεγελώντας τον Πίτερ Σίλτον, πριν σημειώσει λίγα λεπτά αργότερα το θρυλικό «γκολ του αιώνα», περνώντας σχεδόν ολόκληρη την αγγλική άμυνα. Το μόνο που κατάφερε η Αγγλία ήταν να μειώσει με τον Γκάρι Λίνεκερ, χωρίς όμως να αποφύγει τον αποκλεισμό, ενώ η Αργεντινή συνέχισε μέχρι την κατάκτηση του τροπαίου.

Πέρα όμως από το ιστορικό βάρος, η ομάδα του Τούχελ καλείται να αντιμετωπίσει και έναν ακόμη σημαντικό αντίπαλο: το υψόμετρο. Το στάδιο Azteca βρίσκεται περίπου 2.200 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας, γεγονός που επηρεάζει την αντοχή και τη φυσική κατάσταση των ποδοσφαιριστών, ιδιαίτερα όσων δεν είναι συνηθισμένοι σε τέτοιες συνθήκες.

Οι Μεξικανοί διαθέτουν σαφές πλεονέκτημα, καθώς είναι εξοικειωμένοι με το συγκεκριμένο περιβάλλον, ενώ οι Άγγλοι θα χρειαστεί να διαχειριστούν διαφορετικές απαιτήσεις σε σχέση με τους προηγούμενους αγώνες τους στη διοργάνωση.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΚΥΡΙΑΚΗ 5 ΙΟΥΛΙΟΥ

23:00 Βραζιλία – Νορβηγία

ΔΕΥΤΕΡΑ 6 ΙΟΥΛΙΟΥ

03:00 Μεξικό – Αγγλία

Διαβάστε περισσότερα στο GOAL