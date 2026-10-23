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Νέες καταγγελίες για φαινόμενα διαφθοράς στον χώρο του μπάσκετ έρχονται στο προσκήνιο, μέσα από τις μαρτυρίες ενός εν ενεργεία διαιτητή και ενός επιχειρηματία, ο οποίος έχει διατελέσει επί σειρά ετών πρόεδρος ομάδων.

Οι δύο άνδρες προβαίνουν σε ισχυρισμούς που φέρνουν στο φως νέα στοιχεία για την υπόθεση. Και βάσει νόμου έχουν επιτύχει το ακαταδίωκτο, καθώς, παρότι έχουν εμπλακεί σε δωροδοκίες και εξυπηρετήσεις, έδωσαν στοιχεία στον αθλητικό εισαγγελέα που κρίθηκαν καθοριστικά για την άσκηση των ποινικών διώξεων σε βάρος του προέδρου της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, Βαγγέλη Λιόλιου, τεσσάρων διαιτητών και ενός επιχειρηματία – πρώην αθλητή.

Σημειώνεται πως, σύμφωνα με τον διαιτητή, η χειραγώγηση δεν αφορούσε μόνο επαγγελματικές κατηγορίες αλλά ακόμα και σχολικούς αγώνες, με προεκτάσεις και στην Κύπρο.

«Θα ξεκινήσω από μία χειραγώγηση που μου ζητήθηκε να κερδίσει μία σχολική ομάδα της Πάτρας. Με πήρε ο… τηλέφωνο και με ρώτησε αν ήθελα να πάω στην Κύπρο. Του απάντησα θετικά, μετά τον κάλεσα εγώ και τον ρώτησα αν θέλει κάτι για τους αγώνες. Μου είπε ότι θα με ενημερώσει. Με ξανακάλεσε την επόμενη μέρα και μου είπε “σκόνη και θρύψαλα”, εννοώντας ότι πρέπει να κερδίσει η συγκεκριμένη ομάδα και να πάρει το πρωτάθλημα. Εγώ είχα οριστεί διαιτητής και στους ημιτελικούς και στους τελικούς αγοριών και κοριτσιών. Τα αποτελέσματα που μου ζητήθηκαν τα έφερα ως διαιτητής. Στο τέλος του τελικού υπήρξε ένταση με αθλητή της αντίπαλης ομάδας ο οποίος με εξύβρισε. Μετά τους αγώνες αυτούς γύρισα στο ξενοδοχείο κλαίγοντας από τις τύψεις και είπα ως εδώ, αν δεν πάρω αυτό που μου αναλογεί δεν θα ξανακάνω εξυπηρέτηση».

Ο διαιτητής φέρεται να έχει ομολογήσει ότι μετείχε στο στήσιμο 30 αγώνων, τους οποίους έχει αναφέρει στις Αρχές.

«Ήταν αποφασισμένος η ομάδα του να ανέβει στην Α1»

Από την πλευρά του, ο επιχειρηματίας, που κατά καιρούς είχε τα ηνία σε ομάδες μπάσκετ, φέρεται να υποστηρίζει πως η γνωριμία του με τον Βαγγέλη Λιόλιο έγινε το 2015 ενόψει του αγώνα που θα είχε η τότε ομάδα του με τον Προμηθέα Πατρών. «Η συνάντησή μας έλαβε χώρα μια μέρα πριν τον αγώνα των ομάδων μας. Ξεκίνησε να μου αναλύει το πλάνο του για την ομάδα του, και συζητήσαμε για το αθλητικό κέντρο στην Πάτρα. Συμφωνήσαμε να έχουμε συνεργασία, ανεξαρτήτως αντιπαλότητας. Την επόμενη μέρα, έγινε ο αγώνας, κερδίσαμε», υποστηρίζει ο μάρτυρας.

Όπως καταγγέλλει, το 2016 στήθηκε ένα σχέδιο με σκοπό η ομάδα του επιχειρηματία να ανεβεί στην Α1, αλλά στη συνέχεια να αποσυρθεί ώστε τελικά να βρεθεί στην Α1 ο Προμηθέας Πάτρας, που ηγείτο ο Βαγγέλης Λιόλιος.

«Ήταν φανερά αποφασισμένος η ομάδα του να ανέβει στην Α1 και να τη μετατρέψει σε ΚΑΕ, για να δικαιολογεί έξοδα», υποστηρίζει ο μάρτυρας και περιγράφει ότι ζήτησε από τον Βαγγέλη Λιόλιο 100.000 ευρώ προκειμένου να τον εξυπηρετήσει. «Με ρωτάει: “ισχύει αυτό που είχαμε πει ότι θα κάνεις πίσω;”. Η απάντησή μου ήταν “βέβαια ισχύει ό,τι είχαμε πει, απλά θέλω να συζητήσουμε ότι εάν ο Προμηθέας δεν ανέβει κατηγορία, θα πρέπει να δώσεις 300.000 ευρώ για να αγοράσεις άλλη ΚΑΕ. Εγώ, εφόσον πάρουμε τη θέση θα παραιτηθώ από την άνοδο, απλά θέλω 100.000 ευρώ για να κλείσω όλες τις οικονομικές υποχρεώσεις που είχε η ομάδα μου», φέρεται να έχει περιγράψει ο μάρτυρας.

Στη συνέχεια, ομολογεί πως η συμφωνία τηρήθηκε και ως αντάλλαγμα του δόθηκαν 100.000 ευρώ σε μετρητά τυλιγμένα σε χαρτοπετσέτες. Περιγράφοντας τη συνάντηση με παράγοντα της ομάδας Προμηθέας, αναφέρει: «Μου τα παρέδωσε σε γραφείο όπου βρίσκονταν σε μια σακούλα τα χρήματα, λέγοντάς μου «αυτά τα χρήματα είναι για σένα, όπως είχαμε συμφωνήσει. “Ο Βαγγέλης δεν μπορούσε να έρθει”. Τα χρήματα ήταν τυλιγμένα σε χαρτοπετσέτες».

Πώς ο Λιόλιος οργάνωνε την άνοδό του στην κορυφή της ΕΟΚ

Ο ίδιος μάρτυρας φέρεται να έχει δώσει στοιχεία για το πώς ο Βαγγέλης Λιόλιος από το 2017 οργάνωνε τον τρόπο με τον οποίο θα ανέβαινε στην κορυφή της ΕΟΚ. «Τον προέτρεψα να πάει για πρόεδρος και θα είμαι εκεί να τον βοηθήσω, με ρώτησε τι θα ήθελα ως αντάλλαγμα. Του απάντησα ότι δεν θέλω τίποτα οικονομικό, το όνειρό μου ήταν να ασχοληθώ με την Εθνική Ομάδα. Συμφωνήσαμε και μου είπε ότι θέλει να μου γνωρίσει έναν συνεργάτη του, τον οποίο εμπιστεύεται απόλυτα τον… (σ.σ.: κατηγορούμενος επιχειρηματίας).

Τις επόμενες μέρες συναντηθήκαμε, ο κ. Λιόλιος μου είπε ότι είναι άνθρωπος απόλυτης εμπιστοσύνης και ό,τι χρειάζομαι θα μιλάω μαζί του», έχει υποστηρίξει σύμφωνα με πληροφορίες.

Ο μάρτυρας έχει δώσει αναλυτική περιγραφή για ένα δίκτυο «φίλων» και «στρατολογημένων» διαιτητών και ως επικεφαλής υπέδειξε τον κατηγορούμενο αρχιδιαιτητή.

«Ήθελε ξεκάθαρα να ηγηθεί του νέου σχήματος στη διαιτησία και θα βοηθούσε στη στρατολόγηση των διαιτητών. Έκτοτε ξεκινήσαμε μια παρέλαση διαιτητών στα γραφεία του επιχειρηματία. Για αυτά όλα ενημερωνόταν ο κ. Λιόλιος, ο οποίος ήθελε ως μελλοντικός πρόεδρος να ελέγχει τους διαιτητές ώστε να ευνοείται ο Προμηθέας», έχει αναφέρει ο μάρτυρας.

Πήρε 5.000 ευρώ και του… έκανε και δώρο

Επιπλέον, αναφέρεται σε χρηματισμούς διαιτητών στους οποίους δίνονταν, όπως υποστηρίζει, 5.000 ευρώ τη φορά. Χαρακτηριστική είναι η αναφορά σε ένα περιστατικό χρηματισμού κατηγορούμενου διαιτητή, ο οποίος ως «δώρο» απέβαλε κορυφαίο προπονητή από αγώνα. «Είχα πάει έτοιμος, είχα τα χρήματα, του τα έδωσα σε έναν φάκελο και επειδή αυτός εξεπλάγην από την ταχύτητα, χαμογελώντας μού είπε: “Στον αγώνα μεθαύριο θα σου κάνω και ένα δώρο, θα δεις”. Απέβαλε τον προπονητή, με τον οποίο είχε κακές σχέσεις. Όταν τον απέβαλε, γύρισε εκεί που καθόμουν και μου έκλεισε το μάτι», υποστηρίζει ο μάρτυρας.

«Είναι πολλοί αγώνες»

Κομβικής σημασίας θεωρείται από τις Αρχές και η κατάθεση που έδωσε διαιτητής, ο οποίος επίσης δεν διώκεται, αν και παραδέχεται πως μετείχε σε στησίματα αγώνων.

«Είναι πολλοί αγώνες. Την πρώτη χρονιά διοίκησης του κυρίου Λιόλιου το πρώτο μέλημά τους ήταν να μην πλησιάζει οποιαδήποτε ομάδα Εθνικής κατηγορίας απευθείας τον διαιτητή, ώστε αν κάποια ομάδα ήθελε κάτι να απευθύνεται κατευθείαν στη διοίκηση Λιόλιου. Εγώ όποια επικοινωνία είχα την έκανα με τον… (σ.σ.: κατηγορούμενο επιχειρηματία) εις γνώση του κυρίου Λιόλιου. Αν ήθελαν κάτι από εμένα με έπαιρνε τηλέφωνο ο… μέσω εφαρμογής WhatsApp για περισσότερη ασφάλεια στην επικοινωνία. Αν δεν ήθελε κάτι, δεν επικοινωνούσε μαζί μου».

Πηγή: iefimerida.gr