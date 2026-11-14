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Το εφιαλτικό 7-0 από την Ολλανδία στο Άμστερνταμ δεν αποτελεί μόνο τη βαρύτερη ήττα της Εθνικής, αλλά και το πιο βαρύ αποτέλεσμα που έχει γνωρίσει ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς στην προπονητική του διαδρομή.

Η συντριβή της Εθνικής Ελλάδας από την Ολλανδία με 7-0 στο Άμστερνταμ δεν άφησε πίσω της μόνο ένα αρνητικό ρεκόρ για τη «γαλανόλευκη». Αποτέλεσε παράλληλα τη βαρύτερη ήττα στην καριέρα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, ο οποίος γνώρισε μία από τις πιο δύσκολες βραδιές της προπονητικής του πορείας.

Ο Σέρβος τεχνικός δεν είχε βρεθεί ποτέ ξανά αντιμέτωπος με ήττα τέτοιας έκτασης. Μέχρι την αναμέτρηση με τους «οράνιε», το μεγαλύτερο αρνητικό αποτέλεσμα που είχε καταγράψει ήταν το 5-1 της Αλ Νασρ από την Αλ Ουάχντα, δύο φορές μάλιστα, όταν ήταν προπονητής στη Σαουδική Αραβία!

Η πρώτη ήταν στις 10/05/2015 και η δεύτερη στις 28/10/2016, ενώ με τέσσερα γκολ διαφορά είχε ηττηθεί και από την Αλ Αΐν, στις 21/04/2018.

Σε επίπεδο ελληνικού ποδοσφαίρου, η ήττα του Παναθηναϊκού με 3-0 από τον ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο, στις 22/01/2023, ήταν η πιο βαριά κατά τη διάρκεια της θητείας του στο «τριφύλλι».

Goal.com