Νέο ιστορικό τζακ-ποτ σημειώθηκε στη χθεσινή, 2949η κλήρωση του Τζόκερ, με αποτέλεσμα το ποσό που θα μοιραστούν οι νικητές της 1ης ατηγορίας στην επόμενη κλήρωση της Κυριακής, 17 Αυγούστου 2025, να ανέρχεται τουλάχιστον στα 28,5 εκατομμύρια ευρώ.

Στη 2η κατηγορία (5 σωστοί αριθμοί) βρέθηκαν τέσσερα τυχερά δελτία, το καθένα από τα οποία κερδίζει 100.000 ευρώ.

Η χθεσινή κλήρωση μοίραζε €26.500.000, χωρίς ωστόσο να βρεθεί νικητής, στην 1η κατηγορία.

Οι αριθμοί που έβγαλε η κλήρωση είναι: 16, 1, 24, 28, 22

Τζόκερ ο αριθμός: 4