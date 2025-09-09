ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Καρακώστα Αναστασία, Μετοχίου 63. Κοντά στην αμερικανική πρεσβεία, Λευκωσία, τηλ. 22774950, 99687016.
Κανάρη – Λεωνίδου Μαρία, Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου Γ΄ 177. Αριστερά 100μ. πριν το σουπερμάρκετ «ΚΚΟΛΙΑΣ» με κατεύθυνση από Λευκωσία προς Δευτερά, Λακατάμια, τηλ. 22383566, 22358486.
Κυριακούδης Μιχάλης, Πινδάρου 8. Δρόμος γραφείων ΔΗΣΥ, δίπλα από καφεστιατόριο «Ξάδελφος», Λευκωσία, τηλ. 22344877, 22773127.
Αριστοδήμου Κωνσταντίνα, Λεωφόρος Σταυρού 71Ε. Απέναντι από περίπτερο «Οκτάγωνο», Στρόβολος, τηλ. 22492929, 22494102.
Κυριάζου Άννα Μαρία, Ηνωμένων Εθνών & Μητέρα Τερέζα 1Α. Μετά τον κυκλικό κόμβο της «Carlsberg», προς το εστιατόριο «Ιδάλιον», δίπλα από το περίπτερο «Anytime», Καλλιθέα, Δάλι, τηλ. 22313525.
ΛΕΜΕΣΟΣ
Ζήνωνος Ανδρέας, Φραγκλίνου Ρούσβελτ 258Β. Έναντι πρατηρίου καυσίμων Πετρολίνα, Ζακάκι, Λεμεσός, τηλ. 25821555, 99649599.
Τσογκαράκης Αλέξιος, Ναυπλίου 20. Δρόμος Πολυκλινικής «Υγεία», Λεμεσός, τηλ. 25355624, 99692879.
Ζαΐμη Μαριάννα, Πέτρου Τσίρου 35, κατ. 2. 140μ. βόρεια του πολυκαταστήματος «ERA Apollon», περιοχή «Naafi», Λεμεσός, τηλ. 25770727, 99933342.
Κολοκοτρώνη Δέσποινα, Ομήρου 63. Δίπλα από κατάστημα «SHOEBOX», Άγιος Νικόλαος, τηλ. 25313123.
Κωνσταντινίδου Ιωάννα, Λεωφ. Αμαθούντος 100. Πλησίον «Four Seasons Hotel», Άγιος Τύχωνας, τηλ. 25310554, 25723437.
ΛΑΡΝΑΚΑ
Αποστολίδης Παύλος, Κοσμά Λυσιώτη 20. Τέρμα Ερμού προς παραλία, Λάρνακα, τηλ. 24627213, 24423271.
Μιχαήλ Έλενα, Γεωργίου Χριστοδουλίδη 5. Μεταξύ κυκλικού κόμβου «Kleima» και κυκλικου κόμβου νέου ΓΣΖ, Λάρνακα, τηλ. 24250900.
Πανούσης Ανδρέας, Παπανικολή 5. Έναντι πρώην «Πισσαρίδης», Λάρνακα, τηλ. 24323084.
ΠΑΦΟΣ
Καπουδιώτη Άντρη, Θεσσαλονίκης 4. Έναντι Πυροσβεστικής, Πάφος, τηλ. 26911313, 99542075.
ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ
Προκοπίου Άνδρη – Παναγιώτα, Μακαρίου Γ΄ 36, Δερύνεια, τηλ. 23730725.
Δασκαλάκη Μαρία, Μακαρίου Γ΄ 34. Πλησίον Δημαρχείου Σωτήρας, Σωτήρα, τηλ. 23300740, 99864749.