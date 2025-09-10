ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Τριανταφύλλου Φραγκίσκος Μάριος, Προδρόμου 24. Απέναντι από το Ιατρικό Κέντρο «Ευαγγελίστρια» και δίπλα από αρτοζαχαροπλαστείο «Πανδώρα», Έγκωμη, τηλ. 22332315.

Κίτσα Μαρίνα, Λεωφ. Κυρ. Μάτση 21Γ & Σάμου. Στα φώτα τροχαίας, Άγιοι Ομολογητές, Λευκωσία, τηλ. 22441780, 22420506.

Γεωργίου – Τίφα Κατερίνα, Λεωφ. Κυρηνείας 100. Απέναντι από εκκλησία Αγίου Ανδρέα, Πλατύ, Αγλαντζιά, τηλ. 22340340, 22514500.

Σολωμού Ουρανία, Λεωφ. Στροβόλου & Πύθωνος 4. Δίπλα από «Γυάλινη Πολυκατοικία», Στρόβολος, τηλ. 22313123, 22283622.

Καγιά Κατερίνα, Δημήτρη Σταύρου 3ΑΒ. Δίπλα από Κέντρο Υγείας Λατσιών, δρόμος πρώην «Laiki Sporting Club», Λατσιά, τηλ. 22480888.

ΛΕΜΕΣΟΣ

Αγαθοκλέους Μάριος, Ανδρέα Αραούζου 22. Πλησίον φώτων τροχαίας προς Βιομηχανική Ύψωνα (ενορία Αρχαγγέλου Μιχαήλ – Μονοβόλικο), Κάτω Πολεμίδια, τηλ. 25222988.

Παπαδοπούλου Ντίνα, Ν. Παττίχη 121. Πλησίον κυκλικού κόμβου Πολεμιδιών, Λεμεσός, τηλ. 25387216, 99826409.

Δημοφάνους Σταυρούλα (Σταύρη), Αγίας Φυλάξεως 91. 400μ. βορείως φώτων τροχαίας «Καφέ Παρί», έναντι «SPAVENTO», Κάψαλος, Λεμεσός, τηλ. 25393954, 25337731.

Παστελλάς Κώστας, Γλάδστωνος 88. Έναντι Ελληνικής Τράπεζας, Λεμεσός, τηλ. 25344040, 25727221.

Λεωνίδου – Γιασκουρή Αθηνούλα, Λεωφ. Κολωνακίου 43. Δίπλα από Υγειονομικό Κέντρο Λινόπετρας, Άγιος Αθανάσιος, τηλ. 25370440, 25381521.

ΛΑΡΝΑΚΑ

Στρούθου Ιωάννης, Άρτας 14, «Panelsons Court», κατ. 10. Δρόμος Λεμεσού, μετά τα φώτα τροχαίας Πυροσβεστικής, δίπλα από «IPANEMA», Λάρνακα, τηλ. 24251494, 94045427.

Αντωνίου – Λαδά Ελένη, Αγίας Σοφίας 3, Αραδίππου, τηλ. 24813250, 24530321.

Δημητρίου Ανδρέας, Αρχ. Μακαρίου Γ΄ 44. Δίπλα από AstroBank, έναντι «SAMSONITE», Λάρνακα, τηλ. 24822422, 24812188.

ΠΑΦΟΣ

Πιστέντη – Ιουλιανού Άντρη, Τάφοι των Βασιλέων 24. 300μ. από MALL προς «Coral Bay», Τάφοι των Βασιλέων, Κάτω Πάφος, τηλ. 26950073, 26950778.

ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ

Κιαγιάς Γιώργος, Σωτήρας 6Α. Πλησίον κλινικής «Λητώ», Παραλίμνι, τηλ. 23827020, 23744353.

Σταυρή Αντιγόνη, Πλατεία Ηρώων 6Β. Απέναντι από Τράπεζα Κύπρου, Σωτήρα, τηλ. 23825511.