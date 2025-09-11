ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Τσαγγάρη Χριστίνα, Νίκου Κρανιδιώτη 7Ε. Δίπλα από υπεραγορά «Άλφα Μέγα», Έγκωμη, τηλ. 22480405, 22516861.
Μήτση Μάγδα, Πινδάρου 18. Έναντι οικήματος ΔΗΣΥ, Λευκωσία, τηλ. 22750672, 22438434.
Τρακκούδη – Κυπριανού Μαρία, Αντρέα Αβρααμίδη 88Β. Δρόμος νοσοκομείου «Αρεταίειο», απέναντι από ζαχαροπλαστείο «BIANCO», πλησίον φώτων τροχαίας «Κώστας Θεοδώρου», Στρόβολος, τηλ. 22490360, 22514821.
Θεοδούλου Μάριος, Θεοδόση Πιερίδη 9. Απέναντι από αρτοποιείο «Ζορπάς», Τσέρι, τηλ. 22436999, 99398839.
Χαραλαμπίδης Γιώργος, Αγίου Ελευθερίου 64Β. Πάροδος απέναντι από γήπεδο ΑΠΟΕΛ, Αρχάγγελος, Στρόβολος, τηλ. 22371177, 22353584.
Νόβακ Μάρτα, Λεωφ. Γερίου 42Α, Γέρι, τηλ. 22485888.
ΛΕΜΕΣΟΣ
Πετρίδης Πέτρος, Ευγενίου Βουλγάρεως 35Α. Διασταύρωση Σπύρου Κυπριανού και Ευγενίου Βουλγάρεως, δίπλα από φρουταρία «Λιμνιά», Κάτω Πολεμίδια, τηλ. 25366340, 94040548.
Παπαχρίστου Τζιωρτζίνα, Μισιαουλή & Καβάζογλου 31. Έναντι κρεαταγοράς «Μελής», δρόμος ξενοδοχείου «Πεύκος», Λεμεσός, τηλ. 25565267, 25340982.
Χειλημίντρης Στέφανος, Πέτρου Τσίρου 88. 900μ. βόρεια φώτων τροχαίας «Naafi», πλησίον φώτων τροχαίας Μακεδονίας (πρώην καθαριστήριο «Τσοπανίδης»), Λεμεσός, τηλ. 25311001, 99981387.
Νικολάου Νικόλας, Γλάδστωνος 116. Έναντι πρώην Συνεργατικού Ταμιευτηρίου Λεμεσού, νυν Ελληνικής Τράπεζας, Λεμεσός, τηλ. 25364359, 99409006.
Μεταξά Χριστίνα, Χριστάκη Κράνου 5. 100μ. από Αστυνομικό Σταθμό Π. Γερμασόγειας, πλησίον αρτοποιείου «Σίγμα», Γερμασόγεια, τηλ. 25314848, 25322840.
ΛΑΡΝΑΚΑ
Μουόσα Χασάν, Γρίβα Διγενή 60. Από τα φώτα τροχαίας Πυροσβεστικής προς νέο κτήριο ΑΗΚ (πλησίον Ελληνικής Τράπεζας), Λάρνακα, τηλ. 24400635, 96472961.
Ζαχαρία Ζαχάρω, Λεωφόρος 1ης Απριλίου 87, Αραδίππου, τηλ. 24322050.
Ραμίρεζ Λύδια, Λεωφ. Παπανικολή 31Α. Δρόμος Σταδίου Ανόρθωσης, Λάρνακα, τηλ. 24634390, 96323458.
ΠΑΦΟΣ
Παπαδοπούλου Χριστιάνα, Ελλάδος 83. Έναντι υπεραγοράς «Σκλαβενίτης», Πάφος, τηλ. 26931339, 99513254.
ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ
Κύζας Παναγιώτης, Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου Γ΄ 82, Παραλίμνι, τηλ. 23823270, 23823308.
Λαουτάρη – Πετρή Δέσπω, Καρύων 95Α, Αυγόρου, τηλ. 23922189, 99832321.