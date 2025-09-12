ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Κολιαντρή Σοφία, Λεωφ. Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄ 375. Δρόμος Λακατάμιας προς Δευτερά, 300μ. μετά το «coffee Bliss», δίπλα από «MP carwash» (δρόμος Στράκκας), Λακατάμια, τηλ. 22380022, 99869635.

Ρουβήμ Φιλίππα, Τσερίου 4. Αρχή Λεωφ. Τσερίου μετά το διχάλι από Λεωφ. Στροβόλου, πλησίον νέου Τμήματος Φορολογίας, 200μ. πριν τον «DIY Καρατσιόλης», Στρόβολος, τηλ. 22263646, 94098825.

Αθανασιάδου Δέσποινα, Λεωφ. Αθαλάσσας 132Δ. Διαγωνίως υπουργείου Δικαιοσύνης, έναντι «Titan Furniture», Στρόβολος, τηλ. 22427707, 99185209.

Περδίκη Κωνσταντίνα, Μετοχίου 34Ε. Πλησίον υπουργείου Υγείας (παλιό «Γιώρκειο» ξενοδοχείο), δίπλα από σάντουιτς «Αφροδίτη», Λευκωσία, τηλ. 22770009, 22770030.

Χατζηαποστόλου Γεώργιος, Λεωφόρος Λάρνακας 75Δ. Κοντά στο ζαχαροπλαστείο «Oriental», Λευκωσία, τηλ. 22100029, 22105263.

Σταυρινίδης Γεώργιος, Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου Γ΄ 73Α-Β. Έναντι «McDonald’s» και πάρκινγκ υπεραγοράς «Σκλαβενίτης», Λατσιά, τηλ. 22488398, 99497309.

ΛΕΜΕΣΟΣ

Χαραλάμπους Έλενα, Παναγίας Ευαγγελίστριας 81. Έναντι εκκλησίας Παναγίας Ευαγγελίστριας και αρτοποιείου «Ζορπάς», Κάτω Πολεμίδια, τηλ. 25738560, 25736349.

Κοτζιαμάνη Μόρφω, Σπύρου Κυπριανού 9. Πλησίον διασταύρωσης Σ. Κυπριανού & Ν. Παττίχη (ανατολικά), Λεμεσός, τηλ. 25336337, 99551982.

Λουκαΐδου – Πετράκη Ελεάνα, Λεωφ. Μακαρίου Γ΄ 135. Μεταξύ «Pizza Hut» & φώτων τροχαίας του «ERA», Λεμεσός, τηλ. 25730050, 25755516.

ΛΑΡΝΑΚΑ

Ευλαβή Κατερίνα, Αρχ. Μακαρίου 65Α. Πλησίον κινεζικού εστιατορίου «Ταϊπέι», Λάρνακα, τηλ. 24656469, 24662689.

Ζαχαρίου Αδαμαντία, Λεωφ. Θεσσαλονίκης 13. Πλησίον φρουταρίας «Άχνα», Λάρνακα, τηλ. 24260000.

Γεωργίου Γεωργία, Λεωφ. Κυριάκου Μάτση 159, Αραδίππου, τηλ. 24534388, 96331190.

ΠΑΦΟΣ

Ταλιώτου Μαρία, Αλεξάνδρου Παπάγου 57. Κυκλικός κόμβος Τεχνικής Σχολής προς κινηματογράφο «RIO», Πάφος, τηλ. 26910276, 26932950.

ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ

Καμηλάρης Ανδρέας, Κοραή 52. Απέναντι από το Λύκειο Παραλιμνίου, Παραλίμνι, τηλ. 23744160, 23743418.

Κύζα Ελένη, Φώτη Πίττα 20. Απέναντι από κατάστημα «Τρικωμίτης», Φρέναρος, τηλ. 23820331, 99827982.