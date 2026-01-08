ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Μένοικος Μιχάλης, Λεωφ. Λάρνακος 73Α, Αγλαντζιά, τηλ. 22332165, 22330865.

Κόκκινος Σταύρος, Αρχ. Μακαρίου 21Α&Β. Απέναντι από κατάστημα «ZARA» στο κέντρο, Λευκωσία, τηλ. 22758900.

Λάμπρου Κτενά Σταυρούλα, Λεωφόρος Στροβόλου 56. Δίπλα από πρατήριο καυσίμων PETROLINA, Στρόβολος, τηλ. 22760081, 99992060.

Κωνσταντίνου Νεκταρία, Λεωφ. Αγίου Γεωργίου 29. Από υπεραγορά «ΚΚΟΛΙΑΣ» προς Ανθούπολη, δίπλα από το «Phanos Hair Studio», 200μ. από αρτοποιείο «Λαδάς» και Τράπεζα Κύπρου, Λακατάμια, τηλ. 22730343.

Ιωαννίδου Φρύνη, Ψαρών 3Α. Έναντι νοσοκομείου «Ιπποκράτειο», Έγκωμη, τηλ. 22106044.

Παρπή Φανή, Χαλκάνωρος 20, κατ. Γ-Δ, Δάλι, τηλ. 22314943.

ΛΕΜΕΣΟΣ

Πετρίδου Χρύσω, Λεωφ. Ομονοίας 12, «Αλέξια Κορτ», Λεμεσός, τηλ. 25571632, 25770448.

Φιλιππίδου – Φουρλά Μαρίνα, Νίκου Παττίχη 7Α. 500μ. βόρεια των φώτων τροχαίας των Πολεμιδιών, μεταξύ των πρατηρίων καυσίμων Πετρολίνα και ΕΚΟ, Λεμεσός, τηλ. 25334403, 25770275.

Σολομωνίδου Χριστιάνα, Αγίας Φυλαξεως 199, «Galaxia Center». Δίπλα από το αρτοποιείο «Ζορπάς», απέναντι από CYTA, πλησίον του κυκλικού κόμβου Αγίας Φύλας, Λεμεσός, τηλ. 25212266, 99354537.

Νικολαΐδου Γεωργία, Γρίβα Διγενή 2, κατ. 8. Δίπλα από Δικαστήρια και έναντι σχολείου St. Mary’s, Λεμεσός, τηλ. 25222223, 97863108.

Λεωνίδου Νατάσα, Κολωνακίου 60. Δρόμος «COLUMBIA», περιοχή Λινόπετρας, έναντι «ELECΤROLINE», Άγιος Αθανάσιος, τηλ. 25327766, 25102915.

ΛΑΡΝΑΚΑ

Κωνσταντίνου Καλλιόπη, Σόλωνος 3. Πλατεία Δρομολαξιάς, Δρομολαξιά, τηλ. 24427906, 96237223.

Συμεού Ελένη, Ραφαήλ Σάντη 15. Απέναντι από κλινική «Τίμιος Σταυρός», Λάρνακα, τηλ. 24254008, 99921940.

Χριστοδούλου Μαργαρίτα, γωνία Αρμενικής Εκκλησίας 2. Πλησίον CYTA, κέντρο πόλεως, Λάρνακα, τηλ. 24652440, 24644385.

ΠΑΦΟΣ

Τοουλιά Κυριακή – Κωνσταντίνα, Αρχ. Μακαρίου Γ΄ 107. Έναντι πρατηρίου καυσίμων Esso, Χλώρακας, τηλ. 26935300, 96409630.

Καλλασίδης Εμμανουήλ, Μαρίου 17, Πόλις Χρυσοχούς, τηλ. 26221877, 97744094.

ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ

Πογιατζή Ειρήνη, Λεωφ. Πρωταρά 191, κατάστημα 2. Πλησίον υπεραγοράς «ΜΕΤΡΟ», Παραλίμνι, τηλ. 23250200.

Γερολέμου Πετρούλα, Αχυρώνα 2, Αυγόρου, τηλ. 23922931.