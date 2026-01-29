ΛΕΥΚΩΣΙΑ

>Σπιρίτου Μαρία, Λεωφ. Τσερίου 109Δ. Απέναντι από υπεραγορά «Σκλαβενίτης», δίπλα από αρτοποιείο «Πανδώρα», Στρόβολος, τηλ. 22320553, 22496649.

>Ακριτίδης Μιχαήλ, Λεωφ. Τζον Κένεντι 70Α. Δίπλα από «ACS courier» και απέναντι από LIDL, Παλλουριώτισσα, τηλ. 22316123.

>Τσαγκάρης Λούκας, Γρίβα Διγενή 64 & Βύρωνος, «Bridge House», Λευκωσία, τηλ. 22671531, 22439014.

>Χατζηιωάννου Αννίτα, Νάξου 14Γ. Πάροδος Μακαρίου και Διγενή Ακρίτα, απέναντι από CYTA, Λευκωσία, τηλ. 22755999, 22429210, 22429429.

>Νεοφύτου Μαρίνα, Γερμανού Πατρών 5. Πίσω από το MALL της Έγκωμης, Έγκωμη, τηλ. 22322226, 99089428.

>Κυριάκου Εύα, Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ 74Δ. Απέναντι από υπεραγορά «Άλφα Μέγα», Λατσιά, τηλ. 22571060.

ΛΕΜΕΣΟΣ

>Παλλαρή Χριστίνα, Πάφου 92. Απέναντι από αυτοκίνητα BΜW, πάνω στα φώτα τροχαίας της διασταύρωσης της οδού Πάφου με τη Μίλτωνος, Κάτω Πολεμίδια, τηλ. 25394611, 25712886.

>Προδρόμου – Μιχαήλ Γεωργία, Μισιαούλη & Καβάζογλου 76. Κοντά στο ξενοδοχείο «Πεύκος», Λεμεσός, τηλ. 25568009, 25811208.

>Παπαχριστοδούλου Αναστασία, Γκρόπιους & Βασ. Κων/νου Α΄ 56. Έναντι Τσιρείου Δημοτικού Σχολείου, Λεμεσός, τηλ. 25338363, 25346494.

>Αντωνιάδης Πόλυς, Αγίας Ζώνης 30. Έναντι εκκλησίας Αγίας Ζώνης, Λεμεσός, τηλ. 25358034, 25356371.

>Γεωργίου Στανισλάβα, Σπύρου Κυπριανού 11, «Ακαδημίας Complex», Shop 13-14. Δίπλα από «Carrefour Columbia» και δίπλα από την PRIMETEL και MTN, Γερμασόγεια, τηλ. 25250888, 99645595.

ΛΑΡΝΑΚΑ

>Καλαϊτζή Παναγιώτα, Λεωφ. Λεοντίου Μαχαιρά 20Α. Έναντι πρώην υπεραγοράς «Σαρρής» νυν «SUPER DISCOUNT», Λάρνακα, τηλ. 24651205, 99522502.

>Χατζηττοφή Φίλιππος, Λεωφ. Γιάννου Κρανιδιώτη 30. Πάρκινγκ υπεραγοράς «Άλφα Μέγα», Λάρνακα, τηλ. 24660688.

>Τρουλλή Άννα, Λεωφ. Κιτίου 3, Κίτι, τηλ. 24422033, 24635160.

ΠΑΦΟΣ

>Χρίστου (Γιαννιού) Βαρβάρα, Λεωφ. Αποστόλου Παύλου 76. Απέναντι από την κατακόμβη της Αγίας Σολωμονής, 50μ. από το αρτοποιείο «Ζορπάς», Κάτω Πάφος, τηλ. 26633330, 99193418.

>Αλεξάντρου Γεωργίου Ορθοδοξία, Αρσινόης 9, Πόλις Χρυσοχούς, τηλ. 26321745, 99214260.

ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ

>Αλαπαή Χριστίνα, Γρίβα Διγενή 8. Δίπλα από ΚΕΔΙΠΕΣ, πλατεία Παραλιμνίου, Παραλίμνι, τηλ. 23742002, 23744155.

>Πιττάτζιη Κορνηλία, 1ης Απριλίου 10Γ. Πλησίον Ελληνικής Τράπεζας (πρώην Συνεργατική), Σωτήρα, τηλ. 23824730, 23823308.