ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Αριστοδήμου Κωνσταντίνα, Λεωφόρος Σταυρού 71Ε. Απέναντι από περίπτερο «Οκτάγωνο», Στρόβολος, τηλ. 22492929, 22494102.

Χριστοδούλου Κυπρούλλα, Καρπενησίου 25Α. Κάθετος Λεωφ. Μακαρίου και Κένεντι, Λευκωσία, τηλ. 22376960, 22378494.

Παναγή Μαρία, Πρίγκιπος Καρόλου 9. Δρόμος Πολυκλινικής Λευκωσίας, δίπλα από «ACS» απέναντι από «Cryos International», πλησίον ξενοδοχείου «Άστυ», Άγιος Δομέτιος, τηλ. 22311725.

Κανάρη – Λεωνίδου Μαρία, Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου Γ΄ 177. Αριστερά 100μ. πριν την υπεραγορά «ΚΚΟΛΙΑΣ», με κατεύθυνση από Λευκωσία προς Δευτερά, Λακατάμια, τηλ. 22383566, 22358486.

Κυριακούδης Μιχάλης, Πινδάρου 8. Δρόμος γραφείων ΔΗΣΥ, δίπλα από καφεστιατόριο «Ξάδελφος», Λευκωσία, τηλ. 22344877, 22773127.

Χριστοφόρου Στέλιος, Ηνωμένων Εθνών 18Α, Δάλι, τηλ. 22573035, 22431515.

ΛΕΜΕΣΟΣ

Στυλιανού Ιωάννα, Αγίου Συλά 48. Απέναντι από το Ταχυδρομείο, Ύψωνας, τηλ. 25560000.

Παντέλας Χρίστος, Νίκου Παττίχη 97. Έναντι φρουταρίας «Πανέρι», 100μ. βόρεια από τη διασταύρωση με Σπύρου Κυπριανού, 300μ. νότια από τον κυκλικό κόμβο Πολεμιδιών, Λεμεσός, τηλ. 25736646, 25734005.

Πραστίτη Ελένη, Αγίας Φυλάξεως 154. Απέναντι από φρουταρία «Λιμνιά», Λεμεσός, τηλ. 25383120, 25735573.

Βρυώνη Δέσποινα, Νικοδήμου Μυλωνά 34. Μετά τα φώτα τροχαίας «Αριέλ» προς κυκλικό κόμβο Δικαστηρίων, 1ος δρόμος αριστερά, Λεμεσός, τηλ. 25898030, 99898030.

Λυσιώτου Μαρία Λώρη, Θεσσαλονίκης 36. Δρόμος κινηματογράφου «Οθέλλος», έναντι «AKIS EXPRESS» και «BLUE OVEN», Λεμεσός, τηλ. 25364775, 25725169.

ΛΑΡΝΑΚΑ

Πανούσης Ανδρέας, Παπανικολή 5. Έναντι πρώην «Πισσαρίδης», Λάρνακα, τηλ. 24323084.

Παπαδοπούλου Λίζα, Φανερωμένης 143. Έναντι Αποθήκης «Σόλων Νεοφύτου», Λάρνακα, τηλ. 24654380, 24624699.

Τισιένκο Βικτώρια, Αρχ. Μακαρίου Γ΄ 31, Μενεού, τηλ. 24427788, 99864884.

ΠΑΦΟΣ

Τσέλεπου Λένια, Ελευθερίου Βενιζέλου 91. Δρόμος Λυκείου Κύκκου, πριν τα φώτα κυκλικού κόμβου Λεμεσού, Πάφος, τηλ. 26954594, 26949276.

Δημητρίου Γιώργος, Κινύρα 30. Δρόμος από Δικαστήριο προς Τεχνική Σχολή (δίπλα από «Travel Express»), Πάφος, τηλ. 26942131, 26951370.

Γαβριήλ Γιάννης, Μακαρίου Γ΄ 11, Πόλις Χρυσοχούς, τηλ. 26321167, 99413411.

ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ

Γέρημου Δέσποινα, Αγίου Δημητρίου 105, κατ. 1, Παραλίμνι, τηλ. 23730220.

Χριστοφίδου Νικολέττα, Πάνου Ιωάννου 2, Φρέναρος, τηλ. 23742270, 95967731.