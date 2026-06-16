ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Τιμινή Αντωνία, Αγίου Στυλιανού 34Ε. Απέναντι από την εκκλησία και το Γυμνάσιο Αγίου Στυλιανού, Λακατάμια, τηλ. 22322225.

Νικολάου – Πήτερ Ανδρέας, Αγίου Ανδρέα 12. 100μ. από την εκκλησία Παλουριώτισσας προς Άγιο Αντώνιο, δίπλα από λουκουμάδες «Μιχαλάκης», Λευκωσία, τηλ. 22430032, 22424078.

Κόκκινος Τάσος, Χρυσάνθου Μυλωνά 13. Πάροδος λεωφόρου Λεμεσού και Αρμενίας, μεταξύ «Pahit ice» και κτηρίου «Τσεριώτης» (πρώην «Unicars»), Στρόβολος, τηλ. 22777117, 99086602.

Μένοικος Κυριάκος, Λεωφ. Κυρηνείας 53. Συνοικισμός Πλατύ Αγλαντζιάς, πλησίον εισόδου «Σκαλί Αγλαντζιάς», Αγλαντζιά, τηλ. 22005704.

Γκομπριάλ Ναμπίλ Γιάννης, 28ης Οκτωβρίου 28Β&Γ. Έναντι κινηματογράφου «Οθέλλος», Έγκωμη, τηλ. 22590447, 22819910.

Αντωνίου Ανδρέας, Ιωάννη Κρανιδιώτη 111. Έναντι αρτοποιείου «Vienna» Λατσιά, τηλ. 22105395.

ΛΕΜΕΣΟΣ

Γεωργούδης Αντρέας, Αγίας Σοφίας 21. Βόρεια από τα φώτα τροχαίας Αγίας Σοφίας (δρόμος «Προόδου») απέναντι από το κατάστημα «Πισσούριος», Λεμεσός, τηλ. 25442323, 99448813.

Νικηφόρου Χριστίνα, Σπύρου Κυπριανού 18Α. Ανατολικά διασταύρωσης Νίκου Παττίχη με Σπύρου Κυπριανού, απέναντι από «Mega Electric», Λεμεσός, τηλ. 25320042.

Νικολαΐδης Ανδρέας, Αγίας Φυλάξεως 236. 200μ. νότια από τον κυκλικό κόμβο Αγίας Φύλας, απέναντι από αρτοποιείο «Ζορπάς», Λεμεσός, τηλ. 25252757, 99078161.

Παχουμής Μιχάλης, Αγίας Φυλάξεως 56. 200μ. βόρεια φώτων τροχαίας Τζαμούδας, έναντι πρατηρίου καυσίμων ENI, Λεμεσός, τηλ. 25374449, 25721781.

Θεοχαρίδου Μαρία, Γρίβα Διγενή 66Β. Πλησίον Κρησφυγέτου, Λεμεσός, τηλ. 25581456, 25584464.

ΛΑΡΝΑΚΑ

Σεργίου Σάββας, Γρίβα Διγενή 9, Ορόκλινη, τηλ. 24645343, 99977835.

Νικολάου Κρίστια, Τάσου Μητσόπουλου (Πιαλέ Πασσιά) 15, «Sandy Beach A», κατ. 4. Πλησίον «Makou», Λάρνακα, τηλ. 24656554, 99710617.

Ορφανίδης Μισιέλ, Κωνσταντίνου Καλογερά 11. Έναντι Δημοτικού Σχολείου Καλογερά, Λάρνακα, τηλ. 24621360, 24531859.

ΠΑΦΟΣ

Στυλιανού Χαράλαμπος, Αχέπανς 4. Έναντι Γενικού Νοσοκομείου Πάφου, Αναβαργός, τηλ. 26600020, 99351125.

Γαβριήλ Γιάννης, Μακαρίου Γ΄ 11, Πόλις Χρυσοχούς, τηλ. 26321167, 99413411.

ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ

Πογιατζή Ειρήνη, Λεωφ. Πρωταρά 191, κατ. 2. Πλησίον υπεραγοράς «ΜΕΤΡΟ», Παραλίμνι, τηλ. 23250200.

Μαρίνου Παρασκευή, Δημοκρατίας 20Δ. Κύριος δρόμος Σωτήρας – Λιοπετρίου, Σωτήρα, τηλ. 23743636.