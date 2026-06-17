ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Κουράτου Γιώργος, Λεωφόρος Αθαλάσσας 51Α. Απέναντι από Επαρχιακό Γραφείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων Λευκωσίας, Στρόβολος, τηλ. 22336699.

Μαρνέρου Άννα, Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου Γ΄ 209. Δίπλα από «Shoebox» και «Pizza Hut», Πάνω Λακατάμια, τηλ. 22721727, 22721711.

Δημητρίου Αναστασία, Κωνσταντινουπόλεως 76Α. 500μ. από το φώτα τροχαίας οικίας Γάλλου πρέσβη, απέναντι από το Γυμνάσιο Κωνσταντινουπόλεως, Στρόβολος, τηλ. 22250085, 22261656.

Κοκκίνου Ελένη, Κυριάκου Μάτση 5Γ&Δ, Παλλουριώτισσα, τηλ. 22522242.

Αλ Χαταχτά Αμίνα, Αχαιών 5. Στον παράδρομο δίπλα από το «Hilton Park», Έγκωμη, τηλ. 22420303.

Μακρίδου Στέλλα, Αρχ. Μακαρίου Γ΄ 9Α. Απέναντι από το Σωματείο «ΟΧΙ», Πέρα Χωριό Νήσου, τηλ. 22521071, 97612991.

ΛΕΜΕΣΟΣ

Πετρίδου Χρύσω, Λεωφ. Ομονοίας 12, «Αλέξια Κορτ», Λεμεσός, τηλ. 25571632, 25770448.

Άσπρος Δημήτρης, Λεοντίου A΄ 159. Δρόμος παλαιού νοσοκομείου, Λεμεσός, τηλ. 25342050, 25728208.

Σολομωνίδου Χριστιάνα, Αγίας Φυλαξεως 199, «Galaxia Center». Δίπλα από το αρτοποιείο «Ζορπάς», απέναντι από CYTA, πλησίον του κυκλικού κόμβου Αγίας Φύλας, Λεμεσός, τηλ. 25212266, 99354537.

Χριστοφόρου Πάρης, Σπύρου Κυπριανού 8. Aπέναντι από Primetel, Cablenet, Μέσα Γειτονιά, τηλ. 25725521, 25724501.

Λεωνίδου Νατάσα, Κολωνακίου 60. Δρόμος «COLUMBIA», περιοχή Λινόπετρας, έναντι «ELECΤROLINE», Άγιος Αθανάσιος, τηλ. 25327766, 25102915.

ΛΑΡΝΑΚΑ

Δημητρίου Ανδρέας, Αρχ. Μακαρίου Γ΄ 44. Δίπλα από AstroBank, έναντι «SAMSONITE», Λάρνακα, τηλ. 24822422, 24812188.

Στρούθου Ιωάννης, Άρτας 14, «Panelsons Court», κατ. 10. Δρόμος Λεμεσού, μετά τα φώτα τροχαίας Πυροσβεστικής, δίπλα από «IPANEMA», Λάρνακα, τηλ. 24251494, 94045427.

Αντωνίου – Λαδά Ελένη, Αγίας Σοφίας 3, Αραδίππου, τηλ. 24813250, 24530321.

ΠΑΦΟΣ

Έλληνα Ειρήνη, Δανάης 31Β. Έναντι «Olympic Lagoon Resort» (πρώην «Amathus»), Κάτω Πάφος, τηλ. 26964837.

Χαραλάμπους Πηνελόπη, Ακαμαντίδος 4. Δίπλα από περίπτερο «Time Out», Πάφος, τηλ. 26943222, 26272151.

Καλλασίδης Εμμανουήλ, Μαρίου 17, Πόλις Χρυσοχούς, τηλ. 26221877, 97744094.

ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ

Καμηλάρης Ανδρέας, Κοραή 52. Απέναντι από το Λύκειο Παραλιμνίου, Παραλίμνι, τηλ. 23744160, 23743418.

Δασκαλάκη Μαρία, Μακαρίου Γ΄ 34. Πλησίον Δημαρχείου, Σωτήρα, τηλ. 23300740, 99864749.