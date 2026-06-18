ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Δανιήλ Μάριος, Ιπποκράτους 14Α. 650μ. μετά τα φώτα τροχαίας της Άγιας Παρασκευής, με κατεύθυνση προς την οδό Άγιου Δημητριανού, Λακατάμια, τηλ. 22372201, 97812961.

Παπαδοπούλου Μαγδαληνή, Πρίγκιπα Καρόλου 16. Δίπλα από το ξενοδοχείο «Άστυ», Άγιος Δομέτιος, τηλ. 22270770.

Χαραλάμπους Ματθαίος, Λεωφ. Αρμενίας 48Α. Έναντι Αρμένικης Μητρόπολης, Στρόβολος, τηλ. 22426655, 22492968.

Νιούλικος Θεοδόσης, Λεωφ. Δημοσθένη Σεβέρη 22. Δρόμος Προεδρικού, Λευκωσία, τηλ. 22669664, 22661852.

Κωνσταντίνου Γεώργιος, Γιαννιτσών 8, περιοχή Σταυρού, Στρόβολος, τηλ. 22107447, 22380736.

Μαρκίδου Μικαέλλα, Αρχ. Μακαρίου Γ΄ 3, Λύμπια, τηλ. 22660089.

ΛΕΜΕΣΟΣ

Δήμου Έλενα, Πάφου 2Β. Τέλος του αυτοκινητοδρόμου, απέναντι από «Είδη Υγιεινής Γιώτης Χρίστου», Ερήμη, τηλ. 25935873, 96657403.

Παναγίδου Παυλίνα, Φραγκλίνου Ρούσβελτ 82Α, κτήριο Κτηματολογίου. Δίπλα από Κοινωνικές Ασφαλίσεις, δρόμος LIDL, Λεμεσός, τηλ. 25575777, 25257487.

Κέκκος Χαράλαμπος, Αγίας Φυλάξεως 202Α. Πλησίον κλινικής Χρυσοβαλάντου, Λεμεσός, τηλ. 25339810, 25752352.

Μενελάου Παυλίνα, Λεκορπουζιέ 32. «Νάαφι», βόρεια φώτων τροχαίας «Debenhams Apollo», 2ο στρίψιμο αριστερά και 200μ. στα αριστερά, Λεμεσός, τηλ. 25251122, 25102995.

Μιχαήλ Ελένη, Λεωφ. Γρίβα Διγενή 19. Έναντι πρώην Αστυνομικού Σταθμού Αγίου Νικολάου, Λεμεσός, τηλ. 25582626, 99815996.

ΛΑΡΝΑΚΑ

Κληρίδης Αντώνης, Πατρών 6. Φώτα τροχαίας Ελληνικής Τράπεζας, πλησίον πρώην φρουταρίας «Ζυγός», Λάρνακα, τηλ. 24622754, 24367765.

Γιαννίτσαρου Σάββια, Σταδίου 78. Πλησίον στο παλιό ΓΣΖ, Λάρνακα, τηλ. 24332456.

Χρίστου Μελίνα, Παλαιών Πατρών Γερμανού 6. Πλησίον Δημοτικής Βιβλιοθήκης, Αραδίππου, τηλ. 24322447, 97808002.

ΠΑΦΟΣ

Γκλάρα Κωνσταντίνου Ιωάννα, Λεωφ. Ελλάδος 11. Στο ύψος εκκλησίας Απ. Πέτρου & Παύλου, Πάφος, τηλ. 26100292, 97743242.

Ερωτοκρίτου Άννα, Βασιλέως Στασίκου, κατ. 3, Προδρόμι, τηλ. 26652110, 97678977.

ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ

Μαυρόγιαννου – Νικολάου Άντρη, Λεωφ. Γεωργίου Γουρουνά 216. Απέναντι από τη CYTA, Παραλίμνι, τηλ. 23828880, 23829202.

Σταυρή Αντιγόνη, Πλατεία Ηρώων 6Β. Απέναντι από Τράπεζα Κύπρου, Σωτήρα, τηλ. 23825511.