ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Βαρέλια Λίζα, Αχαιών 6Γ. Δρόμος Πολυκλινικής Λευκωσίας, έναντι ξενοδοχείου «Altius», Λευκωσία, τηλ. 22776861, 99006201.

Θεοφάνους Θέκλα, Πολυκλείτου 8, Συντεχνιακό φαρμακείο ΠΕΟ, Λευκωσία, τηλ. 22349778.

Γεωργιάδης Πλούταρχος, Λεωφ. Τσερίου 34Γ. Δίπλα από «ΖΑΚΟ» και έναντι ψαραγοράς BLUE ISLAND», Στρόβολος, τηλ. 22311995, 99042275.

Ασσιώτη Εύα, Άγγελου Τερζάκη 4, κατ. 2. Από Άγιο Παντελεήμονα προς Τύμβο, στα πρώτα φώτα τροχαίας αριστερά και έπειτα 1ο δεξιά στα 500μ., Έγκωμη, τηλ. 22255524.

Προεστού Μαργαρίτα, Στασίνου 46, κατ. 3. Έναντι Κεντρικής Τράπεζας, δίπλα από «Gloria Jeans», Στρόβολος, τηλ. 22952095, 96626370.

Σταματογιάννη Ελένη, Λεωφόρος Λεμεσού 2, Εμπορικό Κέντρο «Κρόνος», Λατσιά, τηλ. 22489077, 96321307.

ΛΕΜΕΣΟΣ

Τορναρίτη Καρμέλια, Δημητσάνης 5. Από τον κυκλικό κόμβο «Ανδρέας Χαραλάμπους» προς Πολεμίδια, 2ο στρίψιμο αριστερά, Κάτω Πολεμίδια, τηλ. 25954525, 99946295.

Σταυρινίδου Ζώη, Πέτρου Τσίρου 50. Δρόμος «Debenhams Apollon», πλησίον εκκλησίας Πέτρου και Παύλου και έναντι αρτοποιείου «Ζορπάς», Λεμεσός, τηλ. 25250984, 99762353.

Αβραάμ Χριστίνα, Φραγκλίνου Ρούσβελτ 111. 150μ. δυτικά από την φρουταρία «ΛIMNIA», Λεμεσός, τηλ. 25521212, 99362307.

Άσπρος Ανδρέας, Θεσσαλονίκης 72Α. Δρόμος κινηματογράφου «Οθέλλος», πλησίον Λεωφ. Μακαρίου, Λεμεσός, τηλ. 25339066, 25331831.

Καλαϊτζίδη Ίρμα, Γεωργίου Α΄ 61, κατ. G. Παραλιακός δρόμος, απέναντι από το ξενοδοχείο «PARK BEACH» (Δασούδι), Γερμασόγεια, τηλ. 25312012, 25342612.

ΛΑΡΝΑΚΑ

Παπαχρίστου Ελισάβετ, Λεωφ. Παπανικολή 31Α. Δρόμος Σταδίου Ανόρθωσης, Λάρνακα, τηλ. 24634390, 96323458.

Μουόσα Χασάν, Γρίβα Διγενή 60. Από φώτα τροχαίας Πυροσβεστικής προς νέο κτήριο ΑΗΚ (πλησίον Ελληνικής Τράπεζας), Λάρνακα, τηλ. 24400635, 96472961.

Ζαχαρία Ζαχάρω, Λεωφόρος 1ης Απριλίου 87. 500μ. από υπεραγορά «Σπύρος», Αραδίππου, τηλ. 24322050.

ΠΑΦΟΣ

Διομήδους Στέφανος, Ανθ/χαγού Γεωργίου Σάββα 2. Μετά το Παφιακό Στάδιο προς Γεροσκήπου, Γεροσκήπου, τηλ. 26961999, 99683122.

Παναγιώτου Έλενα, Ιπποκράτους 21-23. Στην «Περβόλα», έναντι χρυσοχοείου «Μαρία», Πάφος, τηλ. 26911886, 99474434.

Σωκράτους Σωκράτης, Λεωφ. Μακαρίου Γ΄ & Ευαγόρα Παλληκαρίδη 6, Πόλις Χρυσοχούς, τηλ. 26321253, 99725006.

ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ

Κεφάλα Ρούλα, 1ης Απριλίου 111, Παραλίμνι, τηλ. 23730116, 23821516.

Μαρίνου Παρασκευή, Δημοκρατίας 20Δ. Κύριος δρόμος Σωτήρας – Λιοπετρίου, Σωτήρα, τηλ. 23743636.