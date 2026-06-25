Αυτά είναι τα διανυκτερεύοντα φαρμακεία, σήμερα, Πέμπτη 25 Ιουνίου.

ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Νεοφύτου Μαρίνα, Γερμανού Πατρών 5. Πίσω από το MALL της Έγκωμης, Έγκωμη, τηλ. 22322226, 99089428.

Πέτρου Δέσποινα, Λεωφ. Τσερίου 84. Δίπλα από την υπεραγορά «Αυγουστής», έναντι αρτοποιείου «Ζορπάς», Στρόβολος, τηλ. 22441666, 99207872.

Ακριτίδης Μιχαήλ, Λεωφ. Τζον Κένεντι 70Α. Δίπλα από «ACS courier» και απέναντι από LIDL, Παλλουριώτισσα, τηλ. 22316123.

Τσαγκάρης Λούκας, Γρίβα Διγενή 64 & Βύρωνος, «Bridge House», Λευκωσία, τηλ. 22671531, 22439014.

Χατζηιωάννου Αννίτα, Νάξου 14Γ. Πάροδος Μακαρίου και Διγενή Ακρίτα, απέναντι από CYTA, τηλ. Λευκωσία, τηλ. 22755999, 22429210, 22429429.

Χριστοφόρου Στέλιος, Ηνωμένων Εθνών 18Α, Δάλι, τηλ. 22573035, 22431515.

ΛΕΜΕΣΟΣ

Καμενίδου Γιάννα, Λεωφ. Φραγκλίνου Ρούσβελτ 255Ε. Έναντι αρτοποιείου «Sunfresh», Ζακάκι, Λεμεσός, τηλ. 25715315, 25715716.

Γαβριήλ Θουκιδίδου Αλεξία, Αγίας Σοφίας 92Γ. Έναντι εκκλησίας Αποστόλου Ανδρέα Χαράκη, δρόμος κάθετος Νίκου Παττίχη, Λεμεσός, τηλ. 25731411, 99348621, 97417411.

Παναγιώτου Παναγιώτης, Αγίας Φυλάξεως 225. 100 μ. από τον κυκλικό κόμβο Αγ. Φύλας, προς Αγία Φύλα, δίπλα από αρτοποιείο «Sunfresh», Λεμεσός, τηλ. 25770930, 25811860.

Λίμπερμαν Σιηρίτ, Θέκλας Λυσιώτη 23A. Περιοχή Αγίας Ζώνης, δίπλα από το Θέκλειο Γυμνάσιο, Λεμεσός, τηλ. 25044308, 96497660.

Έρεφιτς Συλβάνα, Όμηρου 31. Δρόμος Χαλκούτσας και υπεραγοράς «Σκλαβενίτης», πλησίον αρτοποιείου «Ζορπάς» & «Mms Kiosk», απέναντι από σχολείο Pascal (πρώην Folley’s school), Λεμεσός, τηλ. 25772708.

ΛΑΡΝΑΚΑ

Ταντελές Νικόλας, Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου Γ΄ 30, Κίτι, τηλ. 24427300, 97476760.

Σμυρίλλη – Πύλα Χριστίνα, Νικοδήμου Μυλωνά 12. Έναντι υπεραγοράς «ΜΕΤΡΟ», Λάρνακα, τηλ. 24650777, 24821580.

Πασχάλης Κωνσταντίνος, Λεωφ. Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 37. Δρόμος πρώην ΑΗΚ, Λάρνακα, τηλ. 24662233, 99489611.

ΠΑΦΟΣ

Πολυκάρπου Ίκαρος, Ελευθερίου Βενιζέλου 29. Κάτω από την κλινική «Άγιος Γεώργιος», Πάφος, τηλ. 26935133, 26653809.

Κοκκίνου Δωροθέα, Γρίβα Διγενή 51, Πόλις Χρυσοχούς, τηλ. 26322220, 97680660.

ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ

Γέρημου Δέσποινα, Αγίου Δημητρίου 105, κατ. 1, Παραλίμνι, τηλ. 23730220.

Δασκαλάκη Μαρία, Μακαρίου Γ΄ 34. Πλησίον Δημαρχείου, Σωτήρα, τηλ. 23300740, 99864749.