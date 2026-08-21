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ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Παντέλα Παναγιώτα, Αγίου Γεωργίου 121 και Ανθούσης 10. Δίπλα από αρτοποιείο «Ζορπάς», δρόμος Ανθούπολης – Παλαιχωρίου, Λακατάμια, τηλ. 22327100, 22327102.

Χαγκούδης Ανδρέας, Λεωφ. Στροβόλου 244Γ. Έναντι πρώην «Sun Tower», Στρόβολος, τηλ. 22049296, 96118353.

Χατζηαποστόλου Αντώνης, Λεωφ. Κυριάκου Μάτση 37Α. Δρόμος Junior English School, Λευκωσία, τηλ. 22311416, 99513314.

Τσακμάκης Θεόκλητος, Αγίου Ανδρέου 64. Απέναντι από Ταχυδρομείο και αρτοποιείο «Ζορπάς», δίπλα από περίπτερο «Άμστερνταμ», Παλλουριώτισσα, τηλ. 22260566.

Καρή Χριστιάνα, Ανδρέα Αβρααμίδη 50. Απέναντι από νοσοκομείο «Αρεταίειο», Στρόβολος, τηλ. 22771999, 22351072.

Μαρκίδου Μικαέλλα, Αρχ. Μακαρίου Γ΄ 3, Λύμπια, τηλ. 22660089.

ΛΕΜΕΣΟΣ

Τορναρίτη Καρμέλια, Δημητσάνης 5. Από κυκλικό κόμβο «Ανδρέας Χαραλάμπους» προς Πολεμίδια, 2ο στρίψιμο αριστερά, Κάτω Πολεμίδια, τηλ. 25954525, 99946295.

Σταυρινίδου Ζώη, Πέτρου Τσίρου 50. Δρόμος «Debenhams Apollon», πλησίον εκκλησίας Αποστόλων Πέτρου και Παύλου και έναντι αρτοποιείου «Ζορπάς», Λεμεσός, τηλ. 25250984, 99762353.

Αβραάμ Χριστίνα, Φραγκλίνου Ρούσβελτ 111. 150μ. δυτικά από τη φρουταρία «ΛIMNIA», Λεμεσός, τηλ. 25521212, 99362307.

Άσπρος Ανδρέας, Θεσσαλονίκης 72Α. Δρόμος κινηματογράφου «Οθέλλος», πλησίον Λεωφ. Μακαρίου, Λεμεσός, τηλ. 25339066, 25331831.

Καλαϊτζίδη Ίρμα, Γεωργίου Α΄ 61, κατ. G. Παραλιακός δρόμος, απέναντι από το ξενοδοχείο «PARK BEACH» (Δασούδι), Γερμασόγεια, τηλ. 25312012, 25342612.

ΛΑΡΝΑΚΑ

Παναγιώτου Μικαέλλα, Λεωφ. Παπανικολή 39. Απέναντι από το Στάδιο «Αντώνης Παπαδόπουλος» (Ανόρθωσης), Λάρνακα, τηλ. 24251166, 24663635.

Θεοφάνους Δέσπω, Λόρδου Βύρωνος και Γλάδστωνος 1, «Παναγιώτειο Μέγαρο», κατ. 2. Έναντι «Costa Coffee», Λάρνακα, τηλ. 24622522, 24720083.

Μικάλλη Μερόπη, Απ. Ανδρέα 37. Περιοχή «Κρασά», πρώην υπεραγορά «Κονή» Αραδίππου, Λάρνακα, τηλ. 24360647.

ΠΑΦΟΣ

Γκουλαξίδου Αλεξάνδρα, Αρχ. Μακαρίου Γ΄ 12. Ανεβαίνοντας προς Κονιά (200μ. από τον κυκλικό κόμβο Λεμεσού), Κονιά, τηλ. 26306512.

Ερωτοκρίτου Άννα, Βασιλέως Στασίκου, κατ. 3, Προδρόμι, τηλ. 26652110, 97678977.

Γαβριήλ Γιάννης, Μακαρίου Γ΄ 11, Πόλις Χρυσοχούς, τηλ. 26321167, 99413411.

ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ

Γέρημου Δέσποινα, Αγίου Δημητρίου 105, κατ. 1, Παραλίμνι, τηλ. 23730220.

Δασκαλάκη Μαρία, Μακαρίου Γ΄ 34. Πλησίον Δημαρχείου Σωτήρας, Σωτήρα, τηλ. 23300740, 99864749.