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Κίτρινη προειδοποίηση για εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες θα βρίσκεται σε ισχύ σήμερα από τις 13:00 μέχρι τις 16:00.

Σύμφωνα με το Τμήμα Μετεωρολογίας, εποχική χαμηλή πίεση επικρατεί στην περιοχή, ενώ σχετικά θερμή αέρια μάζα επηρεάζει το νησί.

Σήμερα, ο καιρός θα είναι γενικά κυρίως αίθριος, ενώ μετά το μεσημέρι θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι αρχικά θα πνέουν μεταβλητοί, ασθενείς, 3 Μποφόρ, για να καταστούν σταδιακά κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ και στα νότια και νοτιοδυτικά παράλια το απόγευμα μέχρι ισχυροί, 4 με 5 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι γενικά ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη, ωστόσο το απόγευμα στα προσήνεμα θα καταστεί λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 41 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 33 στα δυτικά παράλια, γύρω στους 36 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 32 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε ο καιρός θα παραμείνει κυρίως αίθριος, παρόλο που αργότερα στα παράλια θα παρατηρούνται τοπικές χαμηλές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα εξασθενίσουν και θα καταστούν προοδευτικά καταβατικοί, ασθενείς, 3 Μποφόρ. Η θάλασσα θα καταστεί γενικά ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη, ωστόσο τοπικά στα προσήνεμα θα παραμείνει λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα κατέλθει γύρω στους 25 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και γύρω στους 19 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Το Σάββατο και την Κυριακή, ο καιρός θα είναι γενικά κυρίως αίθριος, ενώ κατά διαστήματα θα παρατηρούνται αυξημένες τοπικές νεφώσεις.

Τη Δευτέρα, θα παρατηρούνται κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες νεφώσεις, που μετά το μεσημέρι στα ορεινά, δεν αποκλείεται να δώσουν μεμονωμένη βροχή.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, το Σάββατο, παραμένοντας στα ίδια επίπεδα μέχρι και τη Δευτέρα, για να συνεχίσει έτσι να κυμαίνεται πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές της εποχής.