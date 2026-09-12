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ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Αριστοδήμου Κωνσταντίνα, Λεωφόρος Σταυρού 71Ε. Απέναντι από περίπτερο «Οκτάγωνο», Στρόβολος, τηλ. 22492929, 22494102.

Χριστοδούλου Κυπρούλλα, Καρπενησίου 25Α. Κάθετος Λεωφ. Μακαρίου και Κένεντι, Λευκωσία, τηλ. 22376960, 22378494.

Παναγή Μαρία, Πρίγκηπος Καρόλου 9. Δρόμος Πολυκλινικής Λευκωσίας, δίπλα από «ACS», απέναντι από «Cryos International», πλησίον ξενοδοχείου «Άστυ», Άγιος Δομέτιος, τηλ. 22311725.

Κανάρη – Λεωνίδου Μαρία, Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου Γ΄ 177. Αριστερά 100μ. πριν την υπεραγορά «ΚΚΟΛΙΑΣ» με κατεύθυνση από Λευκωσία προς Δευτερά, Λακατάμια, τηλ. 22383566, 22358486.

Κυριακούδης Μιχάλης, Πινδάρου 8. Δρόμος γραφείων ΔΗΣΥ, δίπλα από καφεστιατόριο «Ξάδελφος», Λευκωσία, τηλ. 22344877, 22773127.

Καλλιτσιώνη Μαρία, Λεωφ. Δημήτρη Χριστόφια (πρώην Λεωφ. Γερίου), Γέρι, τηλ. 22575226, 22533447.

ΛΕΜΕΣΟΣ

Παλλαρή Χριστίνα, Πάφου 92. Απέναντι από αυτοκίνητα BΜW πάνω στα φώτα τροχαίας της διασταυρώσης της οδού Πάφου με τη Μίλτωνος, Κάτω Πολεμίδια, τηλ. 25394611, 25712886.

Ιωάννου Λούης, Δωδεκαννήσου 8. Δρόμος Αθηναϊδίου Γυμνασίου, Λεμεσός, τηλ. 25364188, 99422029.

Στυλιανού Γιώργος, 1ης Απριλίου 32Β, Αγία Φύλα, Λεμεσός, τηλ. 25386760, 25339436.

Χριστοφόρου Ηρακλής, Λεωφ. Μακαρίου Γ΄ 187. Πλησίον φώτων τροχαίας «ΑΡΙΕΛ», έναντι «Burger King», Λεμεσός, τηλ. 25374444, 99090920.

Λυσιώτης Βαγγέλης, Σπύρου Κυπριανού 15. Δίπλα από «Σκλαβενίτης Columbia», Γερμασόγεια, τηλ. 25311234, 25811818.

ΛΑΡΝΑΚΑ

Πύριλλου Ηλιάνα, Πενταδακτύλου 57, περιοχή «Βεργίνα», Αραδίππου, τηλ. 24530004, 96180602.

Γεωργίου Λευτέρης, Λεωφ. Αγίων Αναργύρων 50. Πλησίον Τεχνικής Σχολής, Λάρνακα, τηλ. 24631390, 99533388.

Αποστολίδης Παύλος, Κοσμά Λυσιώτη 20. Τέρμα Ερμού προς παραλία, Λάρνακα, τηλ. 24627213, 24423271.

ΠΑΦΟΣ

Καρατσαουσίδου Χρυσοστόμου Έλενα, Λεωφ. Αποστόλου Παύλου 26, κατ. 1&2. 100μ. πιο κάτω από το κατάστημα «Orchestra», Πάφος, τηλ. 26911915, 26221624.

Αλεξάντρου Γεωργίου Ορθοδοξία, Αρσινόης 9, Πόλις Χρυσοχούς, τηλ. 26321745, 99214260.

ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ

Χριστοδούλου Ανδρέας, 1ης Απριλίου 85, Παραλίμνι, τηλ. 23821003, 23821685.

Μάστρου Ανδρούλα, Πετράκη Γιάλλουρου 2Ε. Πλατεία Λιοπετρίου, δίπλα από τα φώτα τροχαίας, Λιοπέτρι, τηλ. 23942028, 99524643.